Пандемия COVID-19 в Украине: 88 смертей, 2 тыс. госпитализаций, 6 тыс. заражений
За сутки 15 января 2022 года в Украине зафиксировано 6 379 новых, подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 503, медработников - 92)
Об этом утром 16 января уведомило украинское Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 957 человек,
летальных исходов - 88,
поправилось - 2 359.
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Лидеры коронавирусной статистики за последние сутки:
Франковск и Франковщина - 914 заражений,
Львов и Львовщина - 625,
Харьков и Харьковщина - 612
Киев (403) и Киевщина (198) – 602,
Сумы и Сумщина - 455,
Тернополь и Тернопольщина - 397
Черновцы и Черновичина - 387,
Хмельницкий и Хмельницкая - 312
Остальные регионы имеют менее 300 случаев.
- Напомним, в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 92% педагогов.
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