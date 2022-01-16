Пандемия COVID-19 в Украине: 88 смертей, 2 тыс. госпитализаций, 6 тыс. заражений

Об этом утром 16 января уведомило украинское Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1 957 человек,



летальных исходов - 88,



поправилось - 2 359.



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Лидеры коронавирусной статистики за последние сутки:



Франковск и Франковщина - 914 заражений,



Львов и Львовщина - 625,



Харьков и Харьковщина - 612



Киев (403) и Киевщина (198) – 602,



Сумы и Сумщина - 455,



Тернополь и Тернопольщина - 397



Черновцы и Черновичина - 387,



Хмельницкий и Хмельницкая - 312



Остальные регионы имеют менее 300 случаев.

Напомним, в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 92% педагогов.



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