Пандемия COVID-19 в Украине: 3983 новых заражений. Харьков и Одесса держат первенство

Таковы официальные данные украинского Минздрава состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



◾️ госпитализированы - 1767 человек;

◾️ летальных случаев - 46;

◾️ выздоровели - 546 человек.



За сутки протестировано:



◾️ методом ПЦР - 23176 человек,

◾️ методом ИФА - 3982 лица,

◾️ экспресс-тестами - 18700 человек.



За все время пандемии в Украине:



◾️ заболело - 2348381 человек;

◾️ выздоровели - 2230852 лица;

◾️ летальных случаев - 54 875;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 12471387.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.