Пандемия COVID-19 в Украине: 3983 новых заражений. Харьков и Одесса держат первенство
За сутки 18 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52)
Таковы официальные данные украинского Минздрава состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы - 1767 человек;
◾️ летальных случаев - 46;
◾️ выздоровели - 546 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 23176 человек,
◾️ методом ИФА - 3982 лица,
◾️ экспресс-тестами - 18700 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2348381 человек;
◾️ выздоровели - 2230852 лица;
◾️ летальных случаев - 54 875;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 12471387.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное