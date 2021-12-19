Пандемия COVID-19 в Украине: 176 смертей, 2 тыс. госпитализированных, 3,6 тыс. заражений
За сутки 18 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей - 390, медработников - 49. Таковы данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, информирует Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 129 человек,
летальных исходов - 176,
поправились - 6 866 человек.
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Наибольшее количество новых заражений, выявленных за прошедшие сутки, имеет место в следующих регионах:
Киев (374) и Киевщина (274) – 648,
Днепр и Днепропетровщина - 236,
Львов и Львовщина – 221.
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