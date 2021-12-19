Пандемия COVID-19 в Украине: 176 смертей, 2 тыс. госпитализированных, 3,6 тыс. заражений

Из них детей - 390, медработников - 49. Таковы данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, информирует Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2 129 человек,



летальных исходов - 176,



поправились - 6 866 человек.



Читайте также: В Украине зафиксировали первый случай COVID-штамма "Омикрон", - Ляшко



Наибольшее количество новых заражений, выявленных за прошедшие сутки, имеет место в следующих регионах:



Киев (374) и Киевщина (274) – 648,



Днепр и Днепропетровщина - 236,



Львов и Львовщина – 221.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb