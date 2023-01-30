Пандемия COVID-19 остается "глобальной чрезвычайной ситуацией", - ВОЗ
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила продолжение официального статуса пандемии COVID-19 как "глобальной чрезвычайной ситуации"
Об этом сообщает AP со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
"Несомненно, сейчас мы находимся в гораздо лучшей ситуации", - сказал Гебрейесус на открытии ежегодного заседания исполнительного совета ВОЗ сравнивают 2022 год, когда высокотрансмиссивный вариант Омикрон был на пике.
В то же время, Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия, возможно, приближается к "точке перелома", когда высший уровень иммунитета может снизить смертность, связанную с вирусом.
В то же время за последние восемь недель по меньшей мере 170 тысяч человек во всем мире скончались из-за коронавируса. Гебрейесус призвал вакцинировать группы риска, увеличить тестирование и использовать противовирусные сразу после первых проявлений симптомов и расширить сеть лабораторий.
"Мы продолжаем надеяться, что в следующем году мир перейдет к новой фазе, когда мы сократим госпитализацию и смертность до самого низкого возможного уровня. Однако нет никаких сомнений, что этот вирус останется постоянным возбудителем у людей и животных в обозримом будущем", - сказал гендиректор.
Несмотря на то, что версии Омикрон легко распространяются, между инфекцией и тяжелым заболеванием произошел разрыв по сравнению с предыдущими вариантами.
Члены ВОЗ подчеркнули, что люди устали от пандемии, в то же время COVID-19 уже не представляет такой опасности, как прежде, это заставляет общественность все больше игнорировать или пренебрегать здравоохранениями.
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