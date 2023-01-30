Об этом сообщает AP со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

"Несомненно, сейчас мы находимся в гораздо лучшей ситуации", - сказал Гебрейесус на открытии ежегодного заседания исполнительного совета ВОЗ сравнивают 2022 год, когда высокотрансмиссивный вариант Омикрон был на пике.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия, возможно, приближается к "точке перелома", когда высший уровень иммунитета может снизить смертность, связанную с вирусом.

В то же время за последние восемь недель по меньшей мере 170 тысяч человек во всем мире скончались из-за коронавируса. Гебрейесус призвал вакцинировать группы риска, увеличить тестирование и использовать противовирусные сразу после первых проявлений симптомов и расширить сеть лабораторий.

"Мы продолжаем надеяться, что в следующем году мир перейдет к новой фазе, когда мы сократим госпитализацию и смертность до самого низкого возможного уровня. Однако нет никаких сомнений, что этот вирус останется постоянным возбудителем у людей и животных в обозримом будущем", - сказал гендиректор.

Несмотря на то, что версии Омикрон легко распространяются, между инфекцией и тяжелым заболеванием произошел разрыв по сравнению с предыдущими вариантами.

Члены ВОЗ подчеркнули, что люди устали от пандемии, в то же время COVID-19 уже не представляет такой опасности, как прежде, это заставляет общественность все больше игнорировать или пренебрегать здравоохранениями.

Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью заявил , что 80% населения Китая инфицировано COVID-19.

В Украине подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5), который ранее обнаружили в более чем 30 странах, включая США.

Обновленные вакцины против COVID-19 работают против новых штаммов недуга - речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

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