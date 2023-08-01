"Панатинаикос" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" встречается в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится в Афинах и начнется в 20:30. Вживую его покажут телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHub.
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в первой игре
25 июля в Кошице "Днепр-1" пропустил уже на 10-й минуте, когда отличился Андраж Шпорар. Превосходство "Панатинаикоса" на 74-й минуте увеличил Филипп Джуричич. До разгромного счет вскоре довел Фотис Йоаннидис, реализовавший пенальти.
"Днепр-1" забил ответный перед финальным свистком усилиями Александра Каплиенко и уступил "Панатинаикосу" со счетом 1:3 .
Кто может стать соперником "Днепра-1" в следующем раунде
В случае победы над "Панатинаикосом" вицечемпионы Украины встретятся в третьем квалификационном раунде с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией".
Прямо в групповой этап главного еврокубкового турнира попал чемпион Украины - "Шахтер".
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