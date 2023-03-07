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Пана-кота классическая. Рецепт приготовления
Пана-кота с итальянского переводится как «вареные сливки». Этот десерт родом из Пьемонта (Италия)
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):
- 250 г сливок (33%)
- 124 г молока (3,2%)
- Три столовые ложки сахара
- Один стручок ванили
- Половина пачки желатина
- Полстакана воды
Рецепт приготовления пана-коты:
- Высыпаем желатин в тарелку
- Заливаем его негорячей водой
- Оставляем набухать
- Делаем продольное сечение на стручке ванили
- Извлекаем из стручка семена тупым концом ножа
- Добавляем в сотейник сахар, молоко, сливки, ванильные семена и сам стручок.
- Доводим смесь на малом огне до закипания, постоянно помешивая.
- С плиты убираем, когда начнут появляться пузырьки
- Достаем из горячей сливочной массы ванильный стручок.
- Процеживаем через мелкое сито
- В горячую заготовку засыпаем набухший желатин
- Венчиком легонько помешиваем
- Заготовку разливаем в порционные формы
- Даем остыть
- Ставим в холодильник
- Через пять часов наша пана-кота застынет
- Украшаем ее джемом, глазурью из шоколада, нарезанными свежими фруктами и т.п.
Приятного аппетита!
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