"Памятник стоит, ракета вдребезги": на Днепропетровщине российская ракета упала рядом с монументом советскому самолету
Вечером 3 мая в Днепропетровской области российская ракета упала возле памятника советскому самолету и разбилась, не повредив монумент
Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в телеграмме .
"Операция "демилитаризация". Ракета орков накануне вечером попала рядом с этим памятником советскому самолету. Памятник так и стоит. Ракета вдребезги", - заметил он.
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