"Памятник стоит, ракета вдребезги": на Днепропетровщине российская ракета упала рядом с монументом советскому самолету

Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в телеграмме .



"Операция "демилитаризация". Ракета орков накануне вечером попала рядом с этим памятником советскому самолету. Памятник так и стоит. Ракета вдребезги", - заметил он.

1 мая Россия обстреляла село на Днепропетровщине, зацепило частный двор, ранена женщина.

Россияне попали ракетой в склады агропредприятия в Синельниковском районе Днепропетровской области.

1 мая украинские военные сбили еще один российский беспилотник в Днепропетровской области.

2 мая на Днепропетровщине три российских ракеты попали в элеватор и свинокомплекс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb