Памятник Щорсу в Киеве хотят исключить из охранного реестра: это ускорит демонтаж
Памятники Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям, расположенным в Киеве, хотят исключить из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
По его словам, именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов.
Каких еще памятников в Киеве это коснется:
- могила генерала армии Ватутина в Мариинском парке;
- монитор "Железняков" по ул. Электриков;
- памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.
Также это коснется и других памятников территории Украины. Речь идет о памятниках Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князе Воронцове в Одессе, полководце Суворове в Измаиле, адмирале Ушакове в Херсоне, "Украина-освободителям" в Ужгороде, мемориальном комплексе "Борцам революции" в Луганске.
Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение правительства.
- 8 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.
- Относительно сноса памятника Щорсу продолжается дискуссия еще со времен Революции Достоинства, когда в Киеве просто снесли монумент Ленину. Однако его объявили лучшим конным памятником Украины и не спешили снимать. 30 июня 30 июня активисты помешали коммунальщикам снести памятник советскому военному Николаю Щорсу.
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