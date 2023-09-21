Памятник Щорсу в Киеве хотят исключить из охранного реестра: это ускорит демонтаж

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов.

Каких еще памятников в Киеве это коснется:

могила генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" по ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Также это коснется и других памятников территории Украины. Речь идет о памятниках Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князе Воронцове в Одессе, полководце Суворове в Измаиле, адмирале Ушакове в Херсоне, "Украина-освободителям" в Ужгороде, мемориальном комплексе "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение правительства.