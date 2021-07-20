Памятник Ленину из Черкасской области продают на аукционе, - мэр Звенигородки

Об этом сообщил мэр Звенигородки Александр Саенко, передает Укринформ .

"После революции 2014 года мы отдали скульптуру в военный музей братьям Бойко. Там он лежал на хранении. Однако братья начали инициировать судебные тяжбы друг против друга. Тогда на сессии было решено забрать Ленина", - рассказал Саенко.

Скульптура имеет 3,8 метра в высоту. Памятник отлит из бронзы.



Во время первых торгов продать Ленина по цене 247 тыс. грн не удалось. Теперь стартовая цена - 123 600 грн. Аукцион состоится 3 августа.

"Деньги направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-нибудь полезное", - добавил мэр.

Памятник Ленину в Звенигородке демонтировали 22 февраля 2014 года.