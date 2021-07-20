Памятник Ленину из Черкасской области продают на аукционе, - мэр Звенигородки
Звенигородский городской совет выставил на аукцион памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину
Об этом сообщил мэр Звенигородки Александр Саенко, передает Укринформ .
"После революции 2014 года мы отдали скульптуру в военный музей братьям Бойко. Там он лежал на хранении. Однако братья начали инициировать судебные тяжбы друг против друга. Тогда на сессии было решено забрать Ленина", - рассказал Саенко.
Скульптура имеет 3,8 метра в высоту. Памятник отлит из бронзы.
Во время первых торгов продать Ленина по цене 247 тыс. грн не удалось. Теперь стартовая цена - 123 600 грн. Аукцион состоится 3 августа.
"Деньги направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-нибудь полезное", - добавил мэр.
Памятник Ленину в Звенигородке демонтировали 22 февраля 2014 года.
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