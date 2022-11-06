Памятник Екатерине II в Одессе закрыли деревянным забором

Об этом сообщило издание Думская.

В воскресенье, 6 ноября, после того как памятник был закрыт деревянной оградой, коммунальщики замотали фигуру Екатерины II в черный пакет.

Ранее этот памятник неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами.

Так, в сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.

18 сентября около двух десятков молодых людей провели акцию у памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.

В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II.

2 ноября памятник российской императрице, которая вела активную антиукраинскую политику и приложила руку к ликвидации украинской государственности, дополнили символическими деталями : удавкой и колпаком палача.

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