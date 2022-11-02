Памятник Екатерине II в Одессе дополнили петлей и колпаком палача

Соответствующее фото обнародовал глава Южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook.

На памятнике "Учредителям Одессы", изображающем императрицу Екатерину ІІ, появились новые элементы: удавка и колпак палача.

"Х…р вам, а не Одессу! Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы, друзья, думаете?" – обратился под фотографией Гуцалюк.

Он добавил, что фото ему прислали одесситы, прогуливавшиеся со своими домашними питомцами и заметившие обновление на памятнике российской императрице.

Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.

Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.

Российская правительница выселяла из Крыма крымских татар, а из Украины – украинцев. На обжитые ими места переселяла московитов. В 1795 году Екатерина приложила руку к ликвидации украинской государственности.

Это уже не первая попытка неравнодушных одесситов улучшить и актуализировать памятник "Учредителям Одессы". Так, в сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.

В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

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