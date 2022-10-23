С вечера пятницы листаю наши общие снимки в телефоне.

Уже нет слез. С 2014 года я их уже выплакала. Есть только дикая, лютая ненависть.

В последний раз мы виделись на передовой в День Независимости, когда привезли тебе тепловизор. Оказалось, что у твоей группы его не было, а орки от вас в каких-нибудь 40 метрах на втором берегу реки. И вы каждую ночь были "слепые", у врага, как на ладони.

Когда-то мы вместе сделали фильм "История Героя Дмитрия Пуговицы" и на конкурсе журналистских работ им. Героя Украины Тараса Матвиива завоевали первое место, а вместе с ним и премию, за которую и приобрела этот тепловизор. Если бы я знала, что видимся в последний раз…

В следующий раз мы не встретились на передовой, потому что ты поехал домой жениться на своей любимой Светлане. Я очень уважаю мужчин, которые уважают и хранят своих жен и семьи. Ты всегда с особой любовью говорил о своей любимой Светланке и сыне.

Нет слез…. их мы выплакали за все эти годы нашей совместной работы ради наших Героев — живых и тех, кто уже находится в Небесном Легионе…

До этого проклятого 24 февраля мы собрали море материала на несколько фильмов. Это должно было быть о защитниках Луганского аэропорта и Героев-водителях МТЛБ, которые эвакуировали ребят из Донецкого аэропорта. Но еще задолго до 24 февраля ты обивал пороги военкоматов, чтобы стать в ряды бригады ТрО, которые только начали формироваться. И 24-го мы поставили наши "Истории Героя" на паузу.

Перечитывала нашу переписку…. Еще несколько недель назад ты писал: "Уже в следующий раз приезжай где-нибудь в окрестности Белгорода, мы сильно двигаем орков к границе…". Я всегда радовалась вашему оптимизму и помню, что написала тебе, что иду в армию, потому что без тебя к Победе в студии мне нечего делать…

Василий…

Нет слез… Их мы выплакали за все эти годы нашей совместной работы ради наших Героев — живых и тех, кто уже находится в Небесном Легионе…

Василий…

Нет слез… есть только дикая ярость на врагов и дикая жажда мести Твоей смерти, Великий Рыцарь.

До встречи у Бога, побратим…

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Об авторе. Ксения Клим, журналистка, волонтер.

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