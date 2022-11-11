Памяти созидательницы Украины

В субботу 12 ноября минует пятая годовщина с тех пор, как умерла, не дожив года до девяноста лет, львовянка Лариса Ивановна Крушельницкая. Она была незаурядной личностью, человеком необычной судьбы, потомком уникальной семьи Крушельницких, которая стала одним из символов сталинского геноцида украинства. Прочитать о меандрах ее биографии и историческом фоне жизни рода можно в замечательной книге "Рубили лес" - ее воспоминаниях, квинтэссенции жизненного опыта, а вместе с тем завещании будущим поколениям украинских интеллектуалов и интеллектуалок, призванных создавать национальное пространство, украинский дом во всех его смыслах, жить вместе со своей нацией во все моменты - хорошие и тяжелые, пройти с Украиной все испытания.

Археологическая экспедиция Ларисы Крушельницкой была странствующим университетом, где формировался общественный капитал доверия будущих украинских ученых, художников, общественных деятелей и деятельниц.

Мы были хорошо знакомы, я помогал ей в литературных начинаниях как редактор и собиратель архивных материалов, собеседник и воспитанник, которых было немало, ведь Лариса Ивановна, самая известная женщина-археолог в независимой Украине, превратила свою археологическую экспедицию в странствующий университет для молодежи из самых разных сред. Здесь учили трудолюбию, этике взаимоотношений, национальному самосознанию, приобретали и наращивали общественный капитал доверия между выходцами из разных регионов, социальных групп, поколенческих формаций, чтобы все это со временем легло в основу будущей свободной демократической европейской Украины.

Лариса Крушельницкая родилась в 1928 году в Стрые, где ее мать, славная пианистка Галина Левицкая тогда преподавала в Музыкальном институте, но вскоре они переселились во Львов. Девочку назвали в честь Леси Украинки, знакомой старших Крушельницких. Отец Ларисы, изысканный и темпераментный график, искусствовед, поэт и драматург Иван Крушельницкий вскоре выехал по стипендии советского правительства на т.н. "Большую Украину", в Харьков, а в декабре 1934 вместе с родным братом Тарасом был расстрелян в Киеве по "кировскому" делу.

Это случилось в частности и потому, что в мае 1934 года Ларисин дедушка Антон Крушельницкий выехал с женой Марией, сыновьями, невестками и внучкой в Харьков. Воспитанник и последователь жизненной парадигмы Михаила Грушевского, младший соавтор литературоведческих текстов Ивана Франко, педагог, издатель, министр образования в правительстве УНР, европеец с многолетним опытом жизни в Вене, он твердо решил приобщиться, несмотря на все опасности и угрозы, к украинизации, которая на самом деле догорала тогда в УССР, и погиб вместе с остальными членами семьи в ноябре 1937 года, когда на Соловках было устроено демонстративное жертвоприношение украинцев и украинок молоху коммунистической революции.

Только мать Ларисы, пианистка Галина Левицкая осталась во Львове, входившем тогда во Вторую Польскую Республику, и после того, как на семью обрушился шквал репрессий, принялась спасать 7-летнего ребенка. В деле спасения, как ни парадоксально, ей помогла жена Юзефа Пилсудского, которая когда-то училась в гимназии вместе с женой Максима Горького, а Екатерина Пешкова возглавляла в Советском Союзе Красный Крест. Иногда эта от этой организации бывает польза, ребенка нашли и полулегально переправили в Польшу.

Галина Левицкая с дочерью Ларисой вернулись после войны из Швейцарии в Украину, чтобы работать именно здесь для будущего национальной культуры

В годы немецкой оккупации Галина Левицкая решила бежать вместе с дочерью, опасаясь ареста гестапо, навстречу глазу циклона - в Германию. Но и там Лариса Крушельницкая попала в концлагерь, откуда с большими усилиями маме удалось спасти дочь с помощью коллег-музыкантов. В конце войны они выехали в Швейцарию, могли остаться там в качестве "перемещенных лиц", как и миллионы других украинских беженцев и беженок, однако Украина манила их, и мать с дочерью репатриировались во Львов.

Здесь у юной Ларисы родилась дочь, в будущем выдающийся физик, преподаватель Политехники, известная общественная деятельница Татьяна Дориановна Крушельницкая. Но в 1949 году молодая женщина осиротела - сначала умерла бабушка Мария Левицкая, а затем и мать, профессор консерватории Галина Левицкая. 21-летней одинокой женщине с маленьким ребенком на руках, лишенной возможности учиться, поскольку она была дочерью репрессированного, пришлось справляться самой.

Лариса Крушельницкая спасла в 1990-х годах львовскую академическую библоитеку от разворовывания и декомплектации, несмотря на давление недальновидных администраторов из столицы.

И вопреки всем сложностям, она использовала каждую малейшую возможность, чтобы учиться, получать научные степени, работать для науки и авторитета украинских археологов в Европе, наконец уже в независимой Украине возглавила Научную Библиотеку НАН Украины им. В. Стефаника. Ей мы обязаны тем фактом, что коллекция уникальных материалов академической библиотеки осталась полностью во Львове, хотя киевские политики эпохи дикой приватизации и разворовывания Украины были настроены на то, чтобы втихаря и откровенно торговать национальными сокровищами для достижения каких-то мелочных политических целей, а прежде всего наживы. Директор библиотеки настояла, чтобы документы и книги остались "на месте" возникновения коллекции, как требуют фундаментальные европейские соглашения и конвенции, а в Польше ученые смогли пользоваться высококачественными электронными фото всего массива.

Для Крушельницких и их среды Украина была не только символом и мечтой, но и повседневной работой, ради которой они не колебались жертвовать имуществом, свободой или жизнью.

Те, кто ее помнят и любят, придут в субботу на могилу выдающейся созидательницы Украины на Лычаковском кладбище, к символическому гробу Крушельницких и реальному захоронению всех причастных к этому роду и призванию, которое определили себе потомки галицких священников, юристов, предпринимателей и служащих, для которых Украина была не только символом и мечтой, но и повседневной работой, ради которой они не колебались жертвовать имуществом, свободой или жизнью. Лариса Крушельницкая никогда не служила в армии, однако всю жизнь оставалась воином национального дела. И сейчас, и вскоре, когда мы окончательно одолеем московскую гадину и очистим нашу землю от нечисти, таких людей будет достаточно в Украине, потому что у нас есть сотни тысяч отборных образцов, которые станут ангелами-хранителями свободной и успешной Украины.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлышин - историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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