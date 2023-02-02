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Памяти Кузьмы Скрябина посвящается…

Чернинька Елена
2 февраля, 2023 четверг
16:25
Культура

Андрей Кузьменко жил и творил под псевдонимом Кузьма или Кузьма Скрябин. Известный артист родился 17 августа 1968 года в небольшом городке Самборе Львовской области. 2 февраля 2015 года он трагически погиб в автокатастрофе

Кузьма – талантливый украинский исполнитель песен, поэт и композитор, писатель и телеведущий, актер, продюсер. И еще, вероятно, много талантов можно перечислять. А еще Кузьма был большим мастером слова. Точного и неудобного для многих… Лидер легендарной группы "Скрябин" Андрей Кузьменко - Заслуженный артист Автономной Республики Крым с 2008 года. Уже посмертно, в 2015 году, Кузьма стал кавалером Ордена "За заслуги" I степени, а в 2020 году награжден званием Героя Украины.

Жизнь Андрея с начала Евромайдана

В конце января 2014 года Кузьма Скрябин записал песню, посвященную событиям Евромайдана:

В 2014 году Андрей активно помогал военным и раненым бойцам на Востоке Украины в зоне АТО.
В октябре 2014 года артист стартовал с собственным проектом – интернет-радио под названием "SRAKA". Расшифровывается название очень просто — свое радио Андрея Кузьменко.

На волнах своего интернет-радио Андрей делился музыкой и песнями, которые сам слушал в машине. Об этом он не раз рассказывал в интервью.

В год своей гибели Кузьма работал в составе жюри украинского музыкального шоу "Пой как звезда".
Однажды Андрей подарил участнику программы свой ноутбук, как только узнал, что парень собирается потратить предстоящий выигрыш именно на этот гаджет.

В канун смерти Кузьма давал довольно скандальные интервью. В них звучала жесткая критика власти. Также артист записывал видео, которые выкладывал в интернет-пространстве.

Эта запись была сделана Андреем 1 февраля 2015 года - за день до своей гибели:

Сука-война

Видеоклип на песню "Сука-война" снят уже в 2022 году. Режиссером видео выступил известный продюсер Роман Загороднюк. На видео песня "Сука-война" звучит в исполнении группы "Скрябин" и Юрка Юрченко (Yurcash). Сегодня Юрко защищает Украину в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская сечь". В видеоклипе именно он исполняет вокальную партию. Песня написана Андреем Кузьменко незадолго до гибели – 24 января 2015 года. Она стала тем последним и красноречивым обращением, которое успел сделать артист и патриот своей страны. Слова песни "Сука-война" были актуальны тогда… а сегодня они стали более острыми и точными, как никогда раньше. Подобранный видеоряд ярко и красноречиво показывает наши сегодняшние трагические будни — войну в реальном времени…

Цитаты Кузьмы

"Если нет национализма — нет нации. Я так к этому отношусь. Национализм должен быть неагрессивен, он должен быть дипломатичен, интеллигентен. И тогда я его поддерживаю"

"Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны выходит, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом – она не идет. Причем, на территории одной страны. В одном – гибнут люди , а во втором – совершенно не поменяли образ своей жизни: ходят по салонам красоты, по дорогим ресторанам, ведут светские беседы, тратят деньги и совершенно не переживают ни материально, ни духовно за то, что происходит в нашей стране. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя".

"Патриотические песни надо писать все время, а не тогда, когда их писать надо. Потому что до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — понадевали себе вышиванки и поналепливали их на машины. Их еще "вышиватниками" называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все поменялось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой…"

"Люди! Хорошего вам дня, хотя я даже не знаю, что сегодня - вторник или суббота, и пофиг, убивайте хамство улыбкой"

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война - самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется - это самое ужасное"

"Ты сам себе страна. Наведи порядок в своей голове"

"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"

Помним, любим, скучаем!

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