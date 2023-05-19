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OPINION

Памяти гетмана Павла Скоропадского

Виталий Гайдукевич
19 мая, 2023 пятница
18:08
Мнение

150-летний юбилей со дня рождения Павла Скоропадского в моем фейсбук-пузырьке прозвучал тезисом – мы должны научиться справедливо оценивать своих исторических лиц

Справедливо – это отвергая клише созданные до нас или для нас. Пример лидера Украинского Государства здесь показателен – можем ли мы, говоря о сделанном или не сделанном им, различить:

  • где были неотвратимые иллюзии личности – верил, что месседж будет услышан, но общество не было способно отреагировать правильно;
  • где были объективно упущены шансы – замысел не удался из-за неправильно подобранных людей/механизмов;
  • где была циничная реальность – как ни танцуй, хоть во что верь, но реализовать невозможно (логика "средневековья и интернет – несовместимы");
  • где следствие черного пиара оппонентов и врагов Украинского Государства – очернение, манипуляция и дискредитация были достаточно мощным оружием в начале XX века;
  • где в привычных оценках была откровенная подмена понятий (немцев в Украину пригласил не Скоропадский, гетман сдержал обязательства предшественников – УНР);
  • где были реально важные, правильные, разумные вещи – при чем не зависимо от того, увенчались ли они успехом или нет (в силу выше упомянутых негативных условий).

Свое слово сказал журнал Тиждень. С разрешения автора несколько, по моему мнению, важных предложений, которые следует поставить ударение:

"Лидеры УНР последовательно пытались воплотить социалистический проект… Социализм казался способом радикального решения социальных и одновременно национальных проблем" (с).

Здесь следует понимать — болезнь социалистических иллюзий инфицировала Европу в целом. Никто в 1918 году не мог прогнозировать, какие последствия будет иметь воинственный социализм. Верить в сказку и не задумываться о ее реалистичности было естественно. Петлюра, Винниченко, Грушевский были искренни в своем левачестве, а значит, не могли критически оценить свои предрассудки. Да что тогда, мы и сейчас часто стремимся к простому решению сложных вопросов.

Петлюра, Винниченко, Грушевский были искренни в своем левачестве, а значит, не могли критически оценить свои предрассудки. Да что тогда, мы и сейчас часто стремимся к простому решению сложных вопросов

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Состоятельный (не только большая, но и средняя прослойка) класс "лишали не только имущества, но и политических прав, объявив буквально "чужаками в краю".

То есть, немалый срез украинцев лишали гражданских прав просто на основании того, что эти люди умели зарабатывать деньги и имели силы и средства для этого. Выходит, УНР пошла самым простым путем – сегрегации по имущественному фактору (раскулачивание лайт).

УНР (здесь мало чем отличались от большевиков) стремилась отнять ресурсы у одних и раздать другим. Никто не предупредил общество, что этим открываются ворота в ад.

На этом фоне Скоропадский подал месседж "уважение частной собственности", а сверхбольшие владения должны не дерибаниться, а частично распродаться (не раздаться, а быть проданными по правилам, которые создаст государство). Читатель, ты оцениваешь эту ссылку как пролетарий, или как предприниматель?

Скоропадский подал месседж "уважение к частной собственности", а сверхбольшие владения должны не дерибаниться, а частично распродаться (не раздаться, а быть проданными по правилам, созданным государством). Читатель, ты оцениваешь эту ссылку как пролетарий, или как предприниматель?

Предположение лидеров УНР - "обещание дать малоимущим массам... землю, могло сделать их (массы) жесткими сторонниками молодой украинской республики". Реальность – "избалованные левой демагогией крестьяне стали делить барские владения по своему усмотрению. Джин грабежа вылетел из бутылки" (с).

Кто виноват? И здесь благодарю автора статьи за эту мысль – вчитайтесь в нее –  искаженное восприятие из-за шор штампов, это не только относительно Скоропадского, а об искаженном понимании целых процессов: "На протяжении десятилетий представители народнической школы историографии внушали представление, что украинская история — это барахтание широких крестьянско-казацко-гайдамацких масс, которые боролись и против чужестранцев-поработителей, и против собственных элит, которые якобы всегда стояли на стороне чужестранцев.

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Важный нюанс – нам говорили "гетманский переворот". Но не забываем - "не доверяем УНР, хотим довериться Скоропадскому" - приняло на собрании более 6.5 тысяч делегатов от 8 украинских губерний. Для сравнения – за год до этого украинцы вручили власть Центральной Раде также во время собрания, но было представлено меньше территорий и делегатов было всего одна тысяча. Выходит, представительский мандат Скоропадского был больше? Так можно ли называть переворотом такое обретение власти в тех реалиях? Вместо этого вполне переворотом можно считать вооруженное восстание Директории.

Важный нюанс – нам говорили "гетманский переворот". Но не забываем - "не доверяем УНР, хотим довериться Скоропадскому" - приняло на собрании более 6.5 тысяч делегатов от 8 украинских губерний. Для сравнения – за год до этого украинцы вручили власть Центральному совету также во время собрания, но было представлено меньше территорий и делегатов было всего одна тысяча

Готовы ли мы безэмоционально, с холодной головой, сравнить успехи в институциональности и создании государства у левого украинского проекта (УНР и Директория) и у правого (Украинское Государство)?

А какое бы решение приняли мы, понимая, что нам очень нужна дружба с наглухо русофильской Антантой, которая не собирается поддерживать украинский государственный проект? Пошли бы мы на заявление, которое не факт, что планировали выполнить? Обещать же - не значит жениться, правда? В позднейшей истории у нас тоже были случаи, когда под давлением обстоятельств задекларированное на бумаге Украина удачно не выполняла, но использовала в свою пользу? Были.

Готовы ли мы переосмыслить решение не без эмоционально оценивая заголовок, а примеряя на себя бремя сути процесса? Допускаю, те, кто так сделает, сможет открыть для себя с совершенно незнакомой стороны и Скоропадского (добровольно отдавшего власть и уехавшего в эмиграцию на Запад), и Грушевского (допустившего для себя сотрудничество с большевиками после поражения Первых Освободительных), и Петлюры (чьи амбиции отомстить гетману перевесили риски потери государственности – как оппозиционер он поставил собственное "я" выше государственного "мы"). Каждый из них действовал, исходя из своего видения Украины.

Да, это заметки консерватора, я субъективный в оценках, но… Без цели идеализировать Его Превосходительство, думаю, стоит быть благодарным Скоропадскому за очевидность примера – почему правый украинский проект, это более разумный выбор, чем левый.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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