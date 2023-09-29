"Памфир" стал победителем VII Национальной кинопремии "Золотая дзыга"
Лучшим фильмом на Кинопремии стал "Памфир". Среди соперников были ленты "Видение бабочки", "Отблеск", "Клондайк" и "Люксембург, Люксембург"
Об этом говорится на странице Украинской киноакадемии.
Победу в номинации "Лучший фильм" VII Кинопремии одержали продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук за фильм "Памфир".
Также режиссер Сухолиткий-Собчук получил награду "Открытие года".
История разворачивается вокруг семьи из приграничного села на Буковине. Глава семейства, бывший контрабандист Памфир, приезжает домой после длительных заработков и снова попадает в опасные ситуации ради своей семьи.
В главных ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран.
Также номинантами на премию были:
- "Видение бабочки", реж. Максим Наконечный, продюсер Дарья Бассель и Елизавета Смит.
- "Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович и Ия Мыслицкая.
- "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, продюсеры Святослав Булаковский и Марина Эр Горбач.
- "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич, продюсеры Владимир Яценко и Анна Яценко.
Официальным аудитором Седьмой Национальной кинопремии является аудиторско-консалтинговая компания Kreston Ukraine.
Что известно о "Золотой дзыге"
"Золотая дзыга" - украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа с 2017 года. Премией награждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа в 24 номинациях. Символом кинопремии является статуэтка "Золота дзиґа" ("золотая юла" на русском), которая символизирует развитие украинского кинематографа.
В номинациях соревновались 55 лент. Большевсего побед одержала лента "Стоп-Земля". Члены команды фильма победили в номинациях:
- за лучший фильм – продюсеры Виталий Шереметьев, Ольга Бесхмельницына, Наталья Либет, Вика Хоменко и режиссер Екатерина Горностай;
- за лучшую режиссерскую работу (им. Ю. Г. Ильенко) – Катерина Горностай
- за лучший сценарий – Катерина Горностай;
- за лучшую мужскую роль второго плана – Александр Иванов;
- за лучший монтаж – Никон Романченко и Катерина Горностай;
- за лучшую музыку – Марьяна Клочко;
- за лучшую песню - композиция "Приди / Come" (авторка и исполнительница Марьяна Клочко);
- за лучшую работу художника-постановщика – Максим Нименко;
- за лучший дизайн костюмов – Елена Гресь;
- за лучший грим – Мария Пилунская;
- за лучшие специальные эффекты – Алексей Кудыма, Николай Костомаров.
Лучшим оператором признали Никиту Кузьменко за работу над фильмом "Памфир". Также в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" победу за эту картину одержал Иван Михайлов. Елене Хохлаткиной, снимавшейся в "Памфире", вручили статуэтку за "Лучшую женщину роль второго плана".
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