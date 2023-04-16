"Памфир": притча об украинской "пропащей силе"
Этот фильм — хорошее начало для вожделенного украинского кинематографа, где персонажи говорят на живом языке, актеры идеально подобраны, диалоги остроумны
Если смотреть "Памфир" Сухолиткого-Собчука сразу же после ленты Ивана Миколайчука "Такая поздняя, такая теплая осень", то получится неожиданный эффект, будто одно кино вытекает из другого: в обоих фильмах действие происходит на Буковине, ключевым является образ маски и Маланки, а главный герой "Памфира" мог быть сыном главного героя фильма Миколайчука. Естественно, это шутка. Но мы с Варварой как раз просмотрели Миколайчука перед "Памфиром", и у нас с ней получился такой вот неожиданный эффект.
В обоих фильмах действие происходит на Буковине, ключевым является образ маски и Маланки, а главный герой "Памфира" мог бы быть сыном главного героя фильма Миколайчука
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А в целом "Памфир" – хорошее начало для взлелеянного в мечтах украинского кинематографа, где персонажи говорят на живом языке, актеры идеально подобраны, диалоги остроумны, а современная история извечной украинской "пропащей силы" укладывается в довольно-таки изящную притчевую форму, оставляя за собой интересный привкус. И очень радует, что это и социально-критическое, и одновременно невероятно метафорическое и величественное кино. Это некий микс Брюно Дюмона и раннего Алехандро Ходоровски.
Желаю режиссеру, актерам и всей его творческой группе новых кинодостижений. И спасибо за то, что щелкало внутри не один раз. Важный фильм. Точно станет классикой.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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