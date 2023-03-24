"Памфир", "Опасный" или "Наследники": что посмотреть в выходные

Украинский художник из Канады Николай Бидняк, принадлежащий к самым драматичным фигурам второй половины ХХ века, последние почти десять лет своей жизни прожил во Львове, где и похоронен. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко, член Союза художников Украины и Ассоциации художников, рисующих губами или ногами (художник потерял обе руки еще в 15-летнем возрасте), обладатель ряда наград и автор не только большого количества живописных и графических произведений, но и росписей в нескольких канадских церквях, он никогда не претендовал на какое-то к себе особое внимание. Восхищая всех вокруг себя силой духа, он в то же время любил повторять: "С подозрением отношусь ко всем потенциальным героям. Ведь герои, когда становятся такими, слишком много требуют от окружающих. Поэтому – моя хата скраю".

К чему это я? Подборка фильмов, которые "Еспресо" предлагает сегодня, – тоже о сильных духом людях (вымышленных или реальных), которые не лезли специально в герои. Эти люди очень разные, с разными характерами и поворотами судьбы. Но есть то, что их объединяет, – сила духа.

"Памфир"

В кинотеатрах с 23 марта

Эту ленту режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука персонально для себя считаю одной из лучших отечественных лент, которые видела за последние несколько лет. Динамическая драма, держащая в напряжении до последнего кадра. Где ни одной лишней детали и ни одного ненужного диалога. Где блестящие актерские работы и прекрасный органичный язык, льющийся из уст героев естественно, как горный поток. И главное, где есть глубина, которую каждый сможет попытаться измерить в зависимости от мировоззрения, ощущений и эмоций.

"Леонид (Александр Яцентюк) возвращается с заработков в родное буковинское село на зимние праздники, - анонсируют фильм в кинотеатрах. - Жена уговаривает больше никуда не ездить, да и сын Назар (Станислав Потяк) не хочет отпускать отца. Парень выбирает рискованный способ помешать отъезду – пытается сжечь документы. Из-за опрометчивости подростка вспыхивает пожар. Леонид обещает компенсировать все убытки. Денег на это уйдет немало, поэтому он вспоминает времена, когда большинство местных знало его не как добропорядочного семьянина Леонида, а как Памфира, которому нет равных в контрабанде и незаконном пересечении границы".

Фильм, который со дня своего появления уже успел получить ряд наград и поучаствовать в кинофестивалях во многих странах, сняли в копродукции Украина, Франция, Польша, Чили и Люксембург. Это то качественное кино, которое остается в душе надолго и которым действительно есть все основания гордиться.

В главных ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран

"Опасный"

В кинотеатрах с 23 марта

Еще одна драматическая лента о сильном духом человеке. Однако уже не отечественная, а созданная в копродукции Германии, Италии и Нидерландов немецким режиссером турецкого происхождения Фатихом Акином. Режиссер, снискавший себе славу такого, которого интересуют прежде всего коллизии, возникающие во время столкновения разных культур, на этот раз создал фильм на основе истории жизни беженца из Ирана (который, несмотря на серьезное криминальное прошлое, сумел стать популярным рэп-исполнителем и предпринимателем) Гивара Хаджаби с псевдонимом Xatar, что с курдского языка означает "опасный". Лента основана на его автобиографической книге, вышедшей в 2015 году.

"Сначала беженец, потом мелкий преступник, а впоследствии - крупный наркодилер, - интригуют в кинотеатрах. - За смелость и жестокость его прозвали Опасным. Теперь у него новая цель - стать звездой хип-хопа. Но как это сделать, когда тебя упекли за решетку?"

Эта биографическая криминальная драма об истории успеха человека, который - несмотря на весь выпавший на его судьбу негатив, не сломался, а вернулся к настоящему своему "я" и создал свое будущее. В настоящее время в Википедии Гивар Хаджаби фигурирует как немецкий предприниматель, издатель, рэпер и продюсер, который также является основателем и владельцем лейблов Alles oder Nix Records, Kopfticker Records, Groove Attack TraX и Goldmann Entertainment.

В главных ролях: Эмилио Сакрая, Джесси Альберт, Хосе Баррош, Казим Демирбас, Юлия Голдберг.

"Большие надежды"

Сериал с 26 марта на Нulu

Историческая драма по одноименному роману Чарльза Диккенса, разработанная Стивеном Найтом. Первый сезон сериала из 6 серий - это история взросления "Пипа" - сироты, который стремится к лучшей судьбе в жизни, однако есть реальный мир и его происки и соблазны. Сможет ли Пип понять истинную цену этого нового мира и сможет ли действительно стать тем человеком, которым хочет быть.

В ролях: Финн Уайтгед, Том Свит, Оливия Колман, Шалом Брюн-Франклинг, Эшли Томас, Джонни Гаррис, Тристан Грейвелл и другие.

"Ночной агент"

1 сезон сериала с 23 марта на Netflix

Новый сериал о шпионах и предателях, автором которого является американский сценарист и телепродюсер Шон Райан ("Щит", "Детектив Нэш Бриджес", "Власть закона" и другие). Итак, о духе обычного человека при исполнении.

Ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, погружающий его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме. Конечно, он не может позволить, чтобы страна пострадала.

В ролях: Габриэль Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау

"Наследники" (сериал, 4-й сезон)

С 26 марта на НВО

Собственно, на силе духа конкретной личности этот американский сатирически-комедийно-драматический телесериал вряд ли сосредоточен. Но не сказать о нем невозможно. Этот сериал, премьера которого состоялась 3 июня 2018 года на HBO, называют одним из лучших телесериалов современности. В прошлом году, первоначально созданный режиссером Джесси Армстронгом о вымышленной семье Роев — владельцах глобальной медиаимперии, этот телесериал получил 25 номинаций на "Эмми". Сегодня говорим о премьере его конечной – четвертой из десяти эпизодов – части.

Уважаемый глава семейства Логан Рой испытывает ухудшение своего здоровья. Кто из его четырех детей, борющихся между собой за его кресло, займет его должность? Поскольку одной из главных особенностей "Наследников" предыдущих сезонов называли полное отсутствие морализаторской позиции, то интересно, как режиссер справится с героями на этот раз.

В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин и другие