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"Памагите! У нас три 300-х!": СБУ показала поражение оккупантов дроном и их перехваченный разговор

22 июня, 2023 четверг
19:43
Война с Россией

СБУ в Крыму отработали позицию россиян вблизи Херсона и опубликовали перехват оккупантов, попавших под обстрел ударного дрона

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Отмечается, что оперативная группа СБУ в Крыму обстреляла врага, когда российские солдаты пытались сесть в лодку. На перехвате слышно, что несколько вражеских военных получили ранения и просят о помощи.

"Сотрудники СБУ зафиксировали их переговоры в момент работы дрона, и мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной "оперой" раненых россиян. По нашей информации, вызванные парамедики так и не помогли…", - комментирует СБУ.

  • 18 июня ГУР опубликовал перехват , в котором оккупант рассказал о больших потерях в ЧВК Вагнера - по его словам, ежедневно тела погибших вагнеровцев вывозят машинами.
Видео
Крым
СБУ
Херсон
потери окуппантов
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