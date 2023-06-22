Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Отмечается, что оперативная группа СБУ в Крыму обстреляла врага, когда российские солдаты пытались сесть в лодку. На перехвате слышно, что несколько вражеских военных получили ранения и просят о помощи.

"Сотрудники СБУ зафиксировали их переговоры в момент работы дрона, и мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной "оперой" раненых россиян. По нашей информации, вызванные парамедики так и не помогли…", - комментирует СБУ.