Палочки вверх: На 73-м году жизни скончался актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрид в фильмах о Гарри Поттере
Умер шотландский актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрид в сериале о Гарри Поттере. Актера не стало на 73-м году жизни
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Звезда Гарри Поттера, Джеймса Бонда и Крекера скончался в больнице недалеко от своего дома в шотландском городе Ларберт. Последние два года актер страдал из-за плохого состояния здоровья. Колтрейн родился под именем Энтони Роберт Макмиллан в городе Рутерглен, Шотландия в 1950 году. Он взял сценический псевдоним в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.
Главной ролью Колтрейна стала роль доктора Эдварда "Фитца" Фицджеральда, антисоциального криминального психолога с даром раскрывать преступления, в сериале Джимми Макговерна "Взломщик", состоявшего из 25 эпизодов между 1993 и 2006 годами. Впоследствии сериал получил премию BAFTA, а Колтрейна пригласили в фильмы о Джеймсе Бонде.
Одна из самых ярких ролей Колтрейна – Рубеус Хагрид – в фильмах о Гарри Поттере, начиная с фильма "Гарри Поттер и философский камень" в 2001 году.
Кстати, с этой ролью связана одна из его последних работ. В 2019 году Колтрейн повторил свою роль Хагрида в короткометражном фильме "Волшебные существа Хагрид: мотоциклетные приключения".
Джон Колтрейн был награжден Орденом Британской империи в 2006 году. У него осталось двое детей.
- 24 мая британская писательница Джоан Роулинг выложила книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык в бесплатном доступе на своем сайте Pottermore Publishing.
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