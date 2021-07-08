Палица рассказал, сколько теряет Украина из-за безработицы и как этому помешать
Почти 3 миллиона украинцев сейчас работают за рубежом, при этом массовый отток "заработчан" наносит государству 27 млрд долларов убытков ежегодно
Такие потрясающие цифры приводит в своем блоге на УНИАН лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" народный депутат Украины Игорь Палица.
По его убеждению, вернуть украинцев домой смогут только решительные шаги государства по возрождению национальной промышленности и созданию современных предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами.
По словам нардепа, власть еще год назад торжественно объявила о запуске программы по созданию 500 тыс. новых рабочих мест. А за этот год работу потеряли 2 миллиона украинцев. И, подводя итоги первого года работы правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал их программу уже иначе - "программой по сохранению 500 тыс. рабочих мест".
"Потери от трудовой миграции вдвое больше, чем общая сумма переводов, которые украинские мигранты переводят домой. Но самое главное - Украина теряет украинцев! Очень жаль, что 50% мигрантов - это высококвалифицированные работники, на подготовку которых государство потратило много лет. Такой отток профессионалов создает в Украине острый дефицит высококвалифицированной рабочей силы, без которой не будет развиваться экономика страны ", - отмечает лидер " ЗА БУДУЩЕЕ " .
Например, в соседней Польше, где также вводились жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией, безработица сегодня составляет лишь 3,5%, в то время как в Украине - 10,5%. В то же время около 50% экономики Украины находится "в тени". По мнению Игоря Палицы, для решения проблемы безработицы, что влечет за собой отток рабочей силы, власть должна сосредоточиться на возрождении промышленности, прежде всего высокотехнологичных и наукоемких производств. И параллельно с этим последовательно выводить экономику "из тени".
"Бизнес должен иметь доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях. Власть должна обеспечить стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги, предоставлять доступные кредиты и приоритетный доступ украинских производителей к госзаказу. Так мы сможем возродить производство, увеличить количество рабочих мест и остановить отток украинцев за границу ", - отметил Игорь Палица.
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