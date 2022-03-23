"Палим танки с ночи до утра, трупами устлан край": металл-группа Surface Tension записала песню - послание к оккупантам "Мы вас всех убьем!"
Металл-группа Surface Tension записала песню - послание к российским оккупантам "Мы вас всех убьем!" по событиям масштабного вторжения России в Украину, которое сопровождалось массовой гибелью захватчиков в результате сопротивления украинских военных и мирных жителей
Песня с видеорядом обнародована на YouTube-канале Surface Tension.
Музыканты обращаются к оккупантам в том числе:
Кто вас, с**а, звал сюда, на** вы здесь вс**лись?
Х** вам, бл**ям, а не рай!
Палим танки с ночи до утра,
Трупами устлан край.
Видеоряд к песне смонтирован из документальных записей событий, произошедших с 24 февраля. На видео - пленные оккупанты, сожженные колонны российской техники, кадры уничтожения захватчиков украинскими военными, видеозаписи мародерства, совершаемого россиянами, и тому подобное.
В песне музыканты также упоминают алкогольные предпочтения захватчиков - настойку боярышника и предупреждают, что за оккупантами "не придет мамка".
Больше вам не пить "бояру",
Мы вас, суки, за**ярим
И станцуем на костях!
Не придет за вами мамка,
Не останется и обломка,
По ветру разлетится прах.
Эх, рвение, труд усердный,
Каждого ждет топор,
Мы уже за вами идем!
Как, тебе еще не страшно?
Ну тогда смотри внимательно,
Как мы вас, с**и, е*ем!
Припев песни состоит только из одной фразы: "Мы вас всех убьем!"
Осторожно! Песня содержит нецензурную лексику!
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