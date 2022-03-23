"Палим танки с ночи до утра, трупами устлан край": металл-группа Surface Tension записала песню - послание к оккупантам "Мы вас всех убьем!"

Песня с видеорядом обнародована на YouTube-канале Surface Tension.



Музыканты обращаются к оккупантам в том числе:



Кто вас, с**а, звал сюда, на** вы здесь вс**лись?

Х** вам, бл**ям, а не рай!

Палим танки с ночи до утра,

Трупами устлан край.



Видеоряд к песне смонтирован из документальных записей событий, произошедших с 24 февраля. На видео - пленные оккупанты, сожженные колонны российской техники, кадры уничтожения захватчиков украинскими военными, видеозаписи мародерства, совершаемого россиянами, и тому подобное.



В песне музыканты также упоминают алкогольные предпочтения захватчиков - настойку боярышника и предупреждают, что за оккупантами "не придет мамка".



Больше вам не пить "бояру",

Мы вас, суки, за**ярим

И станцуем на костях!

Не придет за вами мамка,

Не останется и обломка,

По ветру разлетится прах.

Эх, рвение, труд усердный,

Каждого ждет топор,

Мы уже за вами идем!

Как, тебе еще не страшно?

Ну тогда смотри внимательно,

Как мы вас, с**и, е*ем!



Припев песни состоит только из одной фразы: "Мы вас всех убьем!"



Осторожно! Песня содержит нецензурную лексику!