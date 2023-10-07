Палестинцы пленили израильского генерала, - СМИ

Об этом сообщает иорданское издание Al Bawaba.

Палестинские боевики заявляют о захвате в плен в ходе операции ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" 7 октября израильских военнослужащих, среди которых генерал-майор Нимрод Алони. В соцсетях распространяется фото, на котором боевики взяли в плен в Алони.

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Согласно открытым данным, в обязанности Алони входила подготовка и организация движения сопротивления палестинцам в случае их вторжения.

Фото: Соцсети

Кроме того, распространяется видео, на котором палестинцы пленяют гражданских и военных.