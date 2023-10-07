Палестинцы пленили израильского генерала, - СМИ
Боевики ХАМАС объявили о захвате израильского генерал-майора Нимрода Алони вместе с другими израильскими военными
Об этом сообщает иорданское издание Al Bawaba.
Палестинские боевики заявляют о захвате в плен в ходе операции ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" 7 октября израильских военнослужащих, среди которых генерал-майор Нимрод Алони. В соцсетях распространяется фото, на котором боевики взяли в плен в Алони.
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Согласно открытым данным, в обязанности Алони входила подготовка и организация движения сопротивления палестинцам в случае их вторжения.
Фото: Соцсети
Кроме того, распространяется видео, на котором палестинцы пленяют гражданских и военных.
- Утром субботы, 7 октября, по центральным и южным районам Израиля нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате есть жертвы.
- Позже премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАС и заявил об объявлении военного положения.
- Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы и заявил о полной поддержке.
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