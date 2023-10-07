Палестинцы имеют право защищать себя от "террора и оккупационных войск", - Махмуд Аббас

Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что он являлся главным на чрезвычайном совещании руководства, в котором принимали участие гражданские лица и представители службы безопасности, где он дал указания обеспечить защиту палестинцев.

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"Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищаться от "террора поселенцев и оккупационных войск", - цитирует его слова информационное агентство WAFA.