Палестинцы имеют право защищать себя от "террора и оккупационных войск", - Махмуд Аббас
Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищаться от "террора поселенцев и оккупационных войск"
Об этом пишет Al Jazeera.
Отмечается, что он являлся главным на чрезвычайном совещании руководства, в котором принимали участие гражданские лица и представители службы безопасности, где он дал указания обеспечить защиту палестинцев.
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"Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищаться от "террора поселенцев и оккупационных войск", - цитирует его слова информационное агентство WAFA.
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