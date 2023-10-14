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Палестинский "Исламский джихад" получил более $93 млн через криптобиржу с офисом в Москве, - Wall Street Journal

14 октября, 2023 суббота
14:13
Мир

Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу Garantex в Москве для финансирования террористической атаки на Израиль. Криптобиржа продолжает действовать, несмотря на санкции Минфина США

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу, зарегистрированную в Москве. Эти деньги были использованы для финансирования террористической атаки на Израиль 7 октября.

Издание со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic заявило, что атака террористов на Израиль частично финансировалась из-за популярной криптобиржи Garantex, зарегистрированной в Москве.

В преддверии вторжения в Израиль, по данным аналитиков, на цифровые кошельки, контролируемые группировкой "Исламский джихад", были совершены транзакции на сумму более 93 млн долларов.

Аналогичную схему финансирования, утверждают исследователи, использовал и ХАМАС.

Несмотря на введенные против криптобиржи Garantex Минфином США санкции, платформа процветает. В Минфине США подчеркивают, что ищут способы прекратить использование Garantex для трансграничных переводов. В то же время представители криптобиржи, к которым журналисты WSJ обратились за комментариями, обвинения в свой адрес отвергают и заявляют о "нетерпимости к отмыванию денег".

Основанная в 2019 году криптобиржа была первоначально зарегистрирована в Эстонии. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Garantex перенесла свою IT-инфраструктуру в Россию и стала основным каналом для вывода денежных средств из государства-агрессора.

Разместилась криптобиржа в пафосном московском деловом центре "Москва-сити": офис Garantex расположен в башне "Федерация", которую считают "самым дорогим небоскребом в России".

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке Хезболла на юге Ливана. По словам Цахала, они поразили цель Хезболлы после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.

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