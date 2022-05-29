Палестинские террористы опубликовали видео запуска воздушных шаров со взрывчаткой ко Дню Иерусалима

Об этом сообщает информагентство Cursorinfo.

Известно, что 29 мая Иерусалим отмечает День города.

Несмотря на угрозы террористов ХАМАС и ПА нанести ракетные удары в случае празднования Дня Иерусалима, в городе прошел марш флагов.

"Если же ХАМАС совершит ошибку и выстрелит, мы ответим со всей силой", - сказал министр культуры Израиля Чили Троппер.

Он заявил, что Израиль - это суверенное государство, поэтому может проводить марши с флагами в столице, что бы не говорил мир.

После этого в сети появилось видео, как палестинские террористы запускают воздушные шары со взрывчаткой. Известно, что ПВО Израиля приведено в повышенную боевую готовность из-за опасений провокаций со стороны Ирана.

Вопреки этому в День Иерусалима тысячи евреев поднялись на Храмовую гору и исполнили там гимн. По данным полиции Израиля, более 2,5 тыс. евреев уже посетили Храмовую гору

Напомним, в День независимости Израиля произошел теракт. Погибли три человека, еще трое получили ранения. Полиция уже приступила к расследованию. Израильские правоохранители установили блокпосты, чтобы попытаться поймать сбежавших с места происшествия нападающих.

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