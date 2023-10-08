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Палестинская ракета попала в больницу в Ашкелоне: есть раненые

8 октября, 2023 воскресенье
04:05
Мир Израиль (иллюстративное)

В результате совершенного из Сектора Газы ракетного удара пострадало здание больницы "Барзилай" в израильском городе Ашкелон

Подробности приводит Израильская спасательная служба "Меган Давид Адом".

"Одна женщина в возрасте около 50 лет тяжело ранена, 5 человек - легко", - говорится в сообщении.

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Как отмечает новостной ТГ-канал из Израиля Kodkod, ракета попала непосредственно в корпус больницы.

Также во время последнего палестинского ракетного удара в Ашкелон пострадала синагога.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики приступили к операции "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ с самого утра активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом территориальных общин.

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По данным газеты Jerusalem Post, вечером в субботу, 7 октября 2023 года, число погибших среди гражданских израильтян возросло до 250 человек, свыше 1500 получили ранения.

При этом количество жертв продолжает расти, поскольку Палестина не прекращает ракетные удары по Израилю.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Эспрессо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции .

Израиль
Палестина
Военные новости
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