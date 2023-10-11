Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ

Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ

11 октября, 2023 среда
12:20
Мир

Палестино-израильская война не должна привести к уменьшению западной помощи Киеву в противостоянии с Россией, которая поддерживает терроризм и сама введет террористическую войну

В этой связи Белый дом ищет возможность преодолеть сопротивление оппонентов в Конгрессе, объединив в один запрос финансирование для Украины и Израиля. Об этом пишут аналитики Киевского форума безопасности.

Обозреватели напоминают о встрече Лаврова с лидерами ХАМАС в Москве осенью прошлого года, что может свидетельствовать о заинтересованности России в дестабилизации ситуации в Израиле и регионе. Также сообщается, что посол Израиля Михаэль Бродский заявил об отсутствии подтверждений заявлениям российской пропаганды о том, что оружие, предоставленное Украине Западом, якобы оказалось в руках ХАМАС.

Тем временем палестино-израильская война перешла в карательную фазу. В ночь на 10 октября в секторе Газа Израиль нанес удары по более чем 200 целям, сообщает армия обороны Израиля. Растет риск дестабилизации региона, а затем и дальнейшего отвлечения мира от помощи Украины.

Израильские войска возобновили контроль над границей и начинают наземное контрнаступление на ХАМАС в Секторе Газы.
Параллельно продолжаются небывало массированные воздушные удары по Сектору: уничтожаются даже жилища рядовых боевиков ХАМАС.

Наземная операция Израиля будет три задачи: освобождение десятков израильских заложников, удерживаемых на территории Сектора; показательное задержание или уничтожение как можно большего количества хамасовцев (вплоть до высшего политического уровня) и ликвидация инфраструктуры, которая позволила бы боевикам восстановиться впоследствии (складов оружия; тоннелей, транспорта; спутниковой связи и т.п.).

Другим аспектом израильской операции является полная блокада Сектора Газа, объявленная Израилем еще вчера. Узкий коридор в Египет останется единственной связью территории с миром. В то же время, Европейский Союз, главный внешний донор дотационной Палестинской Автономии, объявил о пересмотре структуры и объемов финансовой помощи.
С учетом последствий бомбардировок и наземных боев действия ХАМАС спровоцировали угрозу гуманитарной катастрофы в Секторе. Ее предотвращение зависит от доброй воли Израиля и Египта.

Карательная операция будет непременно использована ХАМАСом и их покровителями (Ираном и Россией) для политической эскалации палестинского вопроса. Следует ожидать демонстративных, в стиле Исламского Государства, казней заложников, глобальной волны дезинформации о зверствах сионистов и, соответственно, требований о создании арабо-мусульманского интернационала против Израиля.

Москва, безусловно, одной рукой будет обострять антиизраильскую истерию, а другой – будет предлагать себя как посредника в переговорах о перемирии, или даже миротворческой силы.

Израильское руководство вынужденно способствует такому дискурсу. Правительство Нетаньяху постоянно намекает на небывалую месть Газе, потому что его избиратели возмущены провалом израильской обороны 7 октября и обсуждают "кто виноват" и "возможно ли повторение". Оппозиционные израильтяне говорят, что Нетаньяху использует кровавое нападение ХАМАС в качестве повода для того, чтобы окончательно "похоронить" идею палестинской государственности (так называемое two-states solution), которая имеет сторонников не только в арабских и западных странах, но и среди израильтян.

Все это может перечеркнуть стратегические тренды ближневосточной политики: сближение Саудовской Аравии если не с Израилем (к чему Тель-Авив очень стремится) или с Турцией, то хотя бы с Ираном. Госсекретарь США Блинкен уже призвал Турцию и Саудовскую Аравию к дальнейшему взаимодействию, несмотря на войну в Израиле.

Другим вектором дестабилизации есть угроза со стороны северных соседей Израиля: контролируемых Ираном Ливана и Сирии. Ожидаемого масштабного вторжения оттуда пока не произошло (хотя небольшая палестинская террористическая организация и анонсировала его). Но трансграничные атаки дронами и ракетами там учащаются – Израиль наносит ответные удары.
Аналитики расходятся во мнениях относительно того, инициирует ли Иран наступление с севера. Некоторые отмечают, что Ливан и Сирия нужны Тегерану как тонкие инструменты постоянной низкоуровневой дестабилизации (в т.ч. против Турции), а не как плацдармы в полномасштабной войне, которые Израиль гарантированно уничтожит. Предполагается, что решение о нападении из Газы было принято не Ираном, а ХАМАСом и Кремлем.

Наблюдатели увязывают дальнейшие действия Тегерана на Ближнем Востоке с двумя процессами: медийно-политической картинкой "зверств сионистов" (или ХАМАС) внутри Сектора Газы в ближайшие недели и процессами вокруг иранской ядерной программы.

Иран, возможно, еще не принял окончательного решения выработать и опробовать ядерный боеприпас и ожидает от Запада и Израиля как силовых действий и санкций в этом аспекте, так и закулисного торга.

Москва заинтересована в линейном обострении отношений Ирана с Западом и умеренными ближневосточными правительствами. Ведь это позволит Кремлю в дальнейшем отвлекать партнеров Украины от оказания помощи и расширения санкций против агрессора, в то же время “привязывая” к себе иранскую экономику.

Украина
Россия
Израиль
Палестина
США
Война в Израиле
Читайте также:
Ізраель Палестина
10 октября, 2023 вторник
Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
Володимир Зеленський
10 октября, 2023 вторник
Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ
Кая Каллас
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:58
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Эксклюзив
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:18
Израиль сообщил, граждане каких стран пострадали в результате нападения ХАМАС
12:14
В Харьковской области от подрыва на российской мине погибли двое молодых людей
11:58
В Израиле погиб еще один украинец
11:54
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Весь участок фронта существенно активизировался, - Згурец
11:49
"Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко
11:31
"Медовый месяц": вышел тизер украинского фильма об отношениях в оккупации
11:28
ФСБ
В ФСБ заявили о якобы предотвращении диверсий на Курской и Смоленской АЭС и задержании "украинской ДРГ"
11:19
OPINION
Юрий Бутусов
Началось еще одно из определяющих сражений войны
11:07
Обновлено
РФ обстреляла Михайловку Херсонской области: есть раненая
11:06
Украинцы за три дня собрали 235 млн грн на 10 тыс. дронов-камикадзе
11:06
Оккупанты выставили на продажу "национализированную" квартиру семьи Зеленского в Крыму
10:56
Приоритетом для Украины системы ПВО и дальнобойные ракеты, - Зеленский на встрече "Рамштайн"
10:54
Силы обороны улучшили тактическое положение западнее Роботиного, - Тарновский
10:51
МАГАТЭ выразило обеспокоенность риском попадания снарядов ХАМАС в ядерные объекты в Израиле
10:49
В Украине станет теплее, однако в некоторых регионах пройдут дожди: погода на 12 октября от Натальи Диденко
10:47
Удар РФ по селу Гроза: количество погибших возросло до 55
10:33
Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией
10:29
СБУ установила вероятных наводчиков удара РФ по Грозе - сбежавших к оккупантам местных братьев-экскопов
10:27
Министр обороны Бельгии рассказала, когда страна передаст Украине истребители F-16
10:19
Российские оккупанты за сутки атаковали 8 регионов Украины: 2 погибших, 8 раненых
10:07
Зеленский заявил, что война уже на последнем этапе, и озвучил планы по второму сроку президентства
10:00
Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Рамштайна
10:00
Интервью
Славомир Сераковский: об изменениях в поддержке Украины среди поляков и о внутренней политике Польши, которая влияет и на внешнюю
09:58
Обзор
Карта боевых действий за период 4-11 октября: возле Токмака у ВСУ есть новые победы
09:48
Оккупационная "власть" Северодонецка приезжает в город только для пропагандистских кампаний, - ОВА
09:34
TikTok
Один из штатов США отнесся в суд против TikTok из-за влияния соцсети на детей
09:33
Глава МИД Чехии лично летал в Израиль для эвакуации своих граждан, - СМИ
09:21
Из-за недостаточной ротации российские оккупанты страдают от ПТСР, - британская разведка
09:19
Эксклюзив
Шаг за шагом поджима врага, чтобы он отошел, или навсегда остался там: боец ВСУ рассказал о ситуации возле Бахмута
09:09
Обзор
Повлияет ли война с ХАМАС на поддержку НАТО Украиной и кто повредил трубопровод в Финляндии. Акценты мировых СМИ 11 октября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV