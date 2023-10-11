Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ

В этой связи Белый дом ищет возможность преодолеть сопротивление оппонентов в Конгрессе, объединив в один запрос финансирование для Украины и Израиля. Об этом пишут аналитики Киевского форума безопасности.

Обозреватели напоминают о встрече Лаврова с лидерами ХАМАС в Москве осенью прошлого года, что может свидетельствовать о заинтересованности России в дестабилизации ситуации в Израиле и регионе. Также сообщается, что посол Израиля Михаэль Бродский заявил об отсутствии подтверждений заявлениям российской пропаганды о том, что оружие, предоставленное Украине Западом, якобы оказалось в руках ХАМАС.

Тем временем палестино-израильская война перешла в карательную фазу. В ночь на 10 октября в секторе Газа Израиль нанес удары по более чем 200 целям, сообщает армия обороны Израиля. Растет риск дестабилизации региона, а затем и дальнейшего отвлечения мира от помощи Украины.

Израильские войска возобновили контроль над границей и начинают наземное контрнаступление на ХАМАС в Секторе Газы.

Параллельно продолжаются небывало массированные воздушные удары по Сектору: уничтожаются даже жилища рядовых боевиков ХАМАС.

Наземная операция Израиля будет три задачи: освобождение десятков израильских заложников, удерживаемых на территории Сектора; показательное задержание или уничтожение как можно большего количества хамасовцев (вплоть до высшего политического уровня) и ликвидация инфраструктуры, которая позволила бы боевикам восстановиться впоследствии (складов оружия; тоннелей, транспорта; спутниковой связи и т.п.).

Другим аспектом израильской операции является полная блокада Сектора Газа, объявленная Израилем еще вчера. Узкий коридор в Египет останется единственной связью территории с миром. В то же время, Европейский Союз, главный внешний донор дотационной Палестинской Автономии, объявил о пересмотре структуры и объемов финансовой помощи.

С учетом последствий бомбардировок и наземных боев действия ХАМАС спровоцировали угрозу гуманитарной катастрофы в Секторе. Ее предотвращение зависит от доброй воли Израиля и Египта.

Карательная операция будет непременно использована ХАМАСом и их покровителями (Ираном и Россией) для политической эскалации палестинского вопроса. Следует ожидать демонстративных, в стиле Исламского Государства, казней заложников, глобальной волны дезинформации о зверствах сионистов и, соответственно, требований о создании арабо-мусульманского интернационала против Израиля.

Москва, безусловно, одной рукой будет обострять антиизраильскую истерию, а другой – будет предлагать себя как посредника в переговорах о перемирии, или даже миротворческой силы.

Израильское руководство вынужденно способствует такому дискурсу. Правительство Нетаньяху постоянно намекает на небывалую месть Газе, потому что его избиратели возмущены провалом израильской обороны 7 октября и обсуждают "кто виноват" и "возможно ли повторение". Оппозиционные израильтяне говорят, что Нетаньяху использует кровавое нападение ХАМАС в качестве повода для того, чтобы окончательно "похоронить" идею палестинской государственности (так называемое two-states solution), которая имеет сторонников не только в арабских и западных странах, но и среди израильтян.

Все это может перечеркнуть стратегические тренды ближневосточной политики: сближение Саудовской Аравии если не с Израилем (к чему Тель-Авив очень стремится) или с Турцией, то хотя бы с Ираном. Госсекретарь США Блинкен уже призвал Турцию и Саудовскую Аравию к дальнейшему взаимодействию, несмотря на войну в Израиле.

Другим вектором дестабилизации есть угроза со стороны северных соседей Израиля: контролируемых Ираном Ливана и Сирии. Ожидаемого масштабного вторжения оттуда пока не произошло (хотя небольшая палестинская террористическая организация и анонсировала его). Но трансграничные атаки дронами и ракетами там учащаются – Израиль наносит ответные удары.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, инициирует ли Иран наступление с севера. Некоторые отмечают, что Ливан и Сирия нужны Тегерану как тонкие инструменты постоянной низкоуровневой дестабилизации (в т.ч. против Турции), а не как плацдармы в полномасштабной войне, которые Израиль гарантированно уничтожит. Предполагается, что решение о нападении из Газы было принято не Ираном, а ХАМАСом и Кремлем.

Наблюдатели увязывают дальнейшие действия Тегерана на Ближнем Востоке с двумя процессами: медийно-политической картинкой "зверств сионистов" (или ХАМАС) внутри Сектора Газы в ближайшие недели и процессами вокруг иранской ядерной программы.

Иран, возможно, еще не принял окончательного решения выработать и опробовать ядерный боеприпас и ожидает от Запада и Израиля как силовых действий и санкций в этом аспекте, так и закулисного торга.

Москва заинтересована в линейном обострении отношений Ирана с Западом и умеренными ближневосточными правительствами. Ведь это позволит Кремлю в дальнейшем отвлекать партнеров Украины от оказания помощи и расширения санкций против агрессора, в то же время “привязывая” к себе иранскую экономику.