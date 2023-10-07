Палестина утром совершила ракетные удары по Израилю: есть раненые, - СМИ
Утром субботы, 7 октября, по центральным и южным районам Израиля нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате ранены
Об этом пишут Reuters , AP News и Times of Israel .
Отмечается, что в Тель-Авиве, Сде-Бокере, Араде, Димоне местные жители слышали предупредительные сирены о предполагаемом ракетном ударе. Со стороны сектора Газа был нанесен массированный удар по Израилю.
Также сообщается о проникновении палестинских военных на территорию Израиля. Сразу в нескольких южных городах страны слышна стрельба. В результате по меньшей мере 5 человек получили ранения, один в тяжелом состоянии.
Служба скорой помощи сообщила, что медики оказывают помощь 70-летней женщине, находящейся в критическом состоянии, и еще одному мужчине. Еще три человека получили осколочные ранения. Израильские военные призвали жителей южного и центрального Израиля оставаться ближе к бомбоубежищам.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант созвали срочное совещание с военным руководством Израиля для обсуждения ситуации и дальнейших действий.
В то же время ХАМАС заявил, что лидер его военного крыла Мохаммед Дейф планирует сделать заявление позже в субботу.
Ракетные обстрелы произошли после недель обострения напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и ожесточенных боев на оккупированном Израилем Западном берегу.
- Утром 24 сентября израильские силы провели рейд на лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан, во время которого убили двух палестинцев, в том числе бойца из исламистской группировки ХАМАС.
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