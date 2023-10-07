Палестина утром совершила ракетные удары по Израилю: есть раненые, - СМИ

Об этом пишут Reuters , AP News и Times of Israel .

Отмечается, что в Тель-Авиве, Сде-Бокере, Араде, Димоне местные жители слышали предупредительные сирены о предполагаемом ракетном ударе. Со стороны сектора Газа был нанесен массированный удар по Израилю.

Также сообщается о проникновении палестинских военных на территорию Израиля. Сразу в нескольких южных городах страны слышна стрельба. В результате по меньшей мере 5 человек получили ранения, один в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи сообщила, что медики оказывают помощь 70-летней женщине, находящейся в критическом состоянии, и еще одному мужчине. Еще три человека получили осколочные ранения. Израильские военные призвали жителей южного и центрального Израиля оставаться ближе к бомбоубежищам.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант созвали срочное совещание с военным руководством Израиля для обсуждения ситуации и дальнейших действий.

В то же время ХАМАС заявил, что лидер его военного крыла Мохаммед Дейф планирует сделать заявление позже в субботу.

Ракетные обстрелы произошли после недель обострения напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и ожесточенных боев на оккупированном Израилем Западном берегу.