Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи
Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи. Документ был передан для одобрения Сената, после чего его подпишет президент Байден.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на трансляцию Палаты представителей.
Вчера на заседании нижней палаты Конгресса США был принят новый пакет помощи для Украины на около $40 млрд. Документ передали Сенату США для одобрения.
Как передает hromadske, "за" проголосовали 368 представителей нижней палаты. В то время, как 57 голосов против принадлежали исключительно республиканцам.
Решение о молниеносном согласовании пакета помощи было принято после того, как в Белом доме заявили, что нынешних денег на поставки оружия Украине хватит только до середины мая.
Что будет включать в себя новый пакет помощи?
Предварительно президент США направил в Конгресс запрос на помощь Украине в размере $33 млрд, однако законодатели приняли решение увеличить размеры пакета, предусмотрев дополнительно $3,4 млрд на военную помощь и еще $3,4 млрд на гуманитарную.
Кроме того, одобренный пакет будет включать более $18,7 млрд военной помощи и помощи безопасности Украине. Средства также будут направлены на пополнение запасов американской техники, которую США передали ранее.
Документ предусмотрет также почти $8,8 млрд для фонда экономической поддержки Украины. Дополнительные $5 млрд будут направлены на решение проблемы дефицита мирового продовольствия, вызванного полномасштабной войной в Украине.
- Напомним, что накануне 28 апреля президент Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд в поддержку Украины.
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