Об этом сообщает hromadske со ссылкой на трансляцию Палаты представителей.

Вчера на заседании нижней палаты Конгресса США был принят новый пакет помощи для Украины на около $40 млрд. Документ передали Сенату США для одобрения.

Как передает hromadske, "за" проголосовали 368 представителей нижней палаты. В то время, как 57 голосов против принадлежали исключительно республиканцам.

Решение о молниеносном согласовании пакета помощи было принято после того, как в Белом доме заявили, что нынешних денег на поставки оружия Украине хватит только до середины мая.

Что будет включать в себя новый пакет помощи?

Предварительно президент США направил в Конгресс запрос на помощь Украине в размере $33 млрд, однако законодатели приняли решение увеличить размеры пакета, предусмотрев дополнительно $3,4 млрд на военную помощь и еще $3,4 млрд на гуманитарную.

Кроме того, одобренный пакет будет включать более $18,7 млрд военной помощи и помощи безопасности Украине. Средства также будут направлены на пополнение запасов американской техники, которую США передали ранее.

Документ предусмотрет также почти $8,8 млрд для фонда экономической поддержки Украины. Дополнительные $5 млрд будут направлены на решение проблемы дефицита мирового продовольствия, вызванного полномасштабной войной в Украине.

Напомним, что накануне 28 апреля президент Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд в поддержку Украины.



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