Палата представителей США тоже рассмотрит признание России спонсором терроризма
После принятия в Сенате США резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма, подобный законопроект подала группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий
Об этом говорится в законопроекте , внесенном в Палату представителей США группой во главе с демократом Тедом Лью.
"Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России в Украине… Опираясь на санкционные полномочия, предоставленные Конгрессом, законопроект еще больше будет изолировать Россию и нанесет большие экономические последствия режиму Путина", – заявил он.
Документ предусматривает, что с момента его принятия Российская Федерация "считается признанной страной или правительством, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Но, в отличие от резолюции Сената, в законопроекте Палаты представителей не содержится призыва в Государственный департамент.
По данным Politico , на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупреждала госсекретаря Энтони Блинкена, что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.
Соавтор документа, конгрессмен от Республиканской партии Адам Кизингер считает, что его принятие "отрежет власть Путина и его друзей от цивилизованного мира и навешиваем на Россию ярлыка мирового изгнанника – такого как Куба, Сирия, Северная Корея и Иран".
Известно, что признание страны государством-спонсором терроризма предполагает ряд ограничений: от экономических санкций против государств-партнеров РФ до замораживания государственных активов и экспорта в Россию. Однако официальные лица США ранее указывали, что нынешние санкции против Москвы по сути соответствуют объявлению России спонсором терроризма.
- 30 июля Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию , призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное