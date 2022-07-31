Палата представителей США тоже рассмотрит признание России спонсором терроризма

Об этом говорится в законопроекте , внесенном в Палату представителей США группой во главе с демократом Тедом Лью.

"Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России в Украине… Опираясь на санкционные полномочия, предоставленные Конгрессом, законопроект еще больше будет изолировать Россию и нанесет большие экономические последствия режиму Путина", – заявил он.

Документ предусматривает, что с момента его принятия Российская Федерация "считается признанной страной или правительством, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Но, в отличие от резолюции Сената, в законопроекте Палаты представителей не содержится призыва в Государственный департамент.

По данным Politico , на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупреждала госсекретаря Энтони Блинкена, что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.

Соавтор документа, конгрессмен от Республиканской партии Адам Кизингер считает, что его принятие "отрежет власть Путина и его друзей от цивилизованного мира и навешиваем на Россию ярлыка мирового изгнанника – такого как Куба, Сирия, Северная Корея и Иран".

Известно, что признание страны государством-спонсором терроризма предполагает ряд ограничений: от экономических санкций против государств-партнеров РФ до замораживания государственных активов и экспорта в Россию. Однако официальные лица США ранее указывали, что нынешние санкции против Москвы по сути соответствуют объявлению России спонсором терроризма.

30 июля Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию , призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

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