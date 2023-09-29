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Палата представителей США проголосовала за выделение $300 млн. Украине

29 сентября, 2023 пятница
08:53
Война с Россией

Поздним вечером в четверг Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Эти средства изъяли из проекта оборонного бюджета Штатов

Об этом информируют POLITICO и Washington Examiner .

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Пентагона на 2023 год после того, как из него была изъята помощь Украине. Помощь Украине в размере 300 миллионов долларов была выделена в отдельном законопроекте, который также прошел с большим преимуществом голосов.

Сообщается, что республиканцы вынуждены были сделать этот шаг, чтобы обеспечить поддержку своих консервативных коллег, противостоящих оказанию дальнейшей помощи Украине. Демократы критиковали этот маневр, утверждая, что он может быть воспринят Кремлем как отказ Конгресса в поддержке Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

В Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.

  • Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил , что он оставит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, вопреки своему заявлению, сделанному днем ранее, о том, что он изымет эти деньги.
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