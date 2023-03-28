Палата представителей США проголосовала за лишение Китая статуса развивающейся страны.
Палата представителей США поддержала законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны
Об этом сообщает The Hill .
Нижняя палата конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны.
Законопроект предписывает добиваться в международных организациях изменения нынешнего статуса Китая на статус страны с уровнем дохода выше среднего, высокого уровня дохода или развитой страны.
Изменение статуса развивающейся страны лишит Китай возможности получать помощь или преференции.
- 21 марта сенатор Джош Хоули предложил упразднить статус "нормализованных торговых отношений" между США и Китаем из-за роста напряженности между странами.
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