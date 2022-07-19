Об этом сообщает The Hill .

Резолюция была одобрена 394 голосами "за". "Против" высказались только 18 законодателей из Республиканской партии.

Документ поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса поддержать их вступление.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами Альянса протоколов о присоединении.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.

12 июля президент США Джо Байден направил на ратификацию в сенат протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу.

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