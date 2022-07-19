Палата представителей США поддержала резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Об этом сообщает The Hill .
Резолюция была одобрена 394 голосами "за". "Против" высказались только 18 законодателей из Республиканской партии.
Документ поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса поддержать их вступление.
Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами Альянса протоколов о присоединении.
- Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.
- 12 июля президент США Джо Байден направил на ратификацию в сенат протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу.
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