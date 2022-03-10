Палата представителей США одобрила поддержку Украины и союзников на $13,6 млрд
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине и сюзникам финансовой помощи из-за российско-украинской войны
Об этом пишет Укринформ .
Законопроект состоит из более чем 2,7 тыс. страниц и был разделен для голосования на две части. За первую проголосовал 361 конгрессмен, за вторую – 260. Этого было достаточно для принятия документа в целом.
В законопроекте говорится о денежном обеспечении правительства США на оставшийся финансовый год. Кроме того, документ включает предоставление Украине и европейским союзникам $13,6 млрд помощи, а также другие меры реагирования на вторжение РФ на украинскую территорию. Законопроект предусматривает выделение денег на гуманитарную и экономическую помощь, усиление обороноспособности Украины и американских союзников в странах Балтии, Центральной и Восточной Европе.
- Напомним, ранее МВФ согласовал экстренную помощь Украине на $1,4 млрд.
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