Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
Палата представителей Конгресса США 31 мая поддержала законопроект о повышении лимита госдолга в размере $31,4 трлн
Об этом пишет NBC.
Палата представителей приняла законопроект о повышении государственного долгового лимита, который был договорен между Президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккартином.
За законопроект проголосовали 314 представителей, против – 117. В поддержке закона приняли участие 149 республиканцев и 165 демократов.
Теперь законопроект направят на рассмотрение в сенат, где ему нужно набрать 60 голосов, чтобы попасть на подпись президенту США Джо Байдену.
Законопроект предусматривает ограничение расходов на следующие два года. Он также включает консервативные меры, которые позволят вернуть примерно 28 миллиардов долларов неиспользованных средств на борьбу с COVID-19, отменить выделение 1,4 миллиарда долларов на финансирование Интернет-налогов и перенести около 20 миллиардов из 80 миллиардов долларов, предусмотренных Законом об уменьшении стоимости, на программы, не относящиеся к обороне.
- В начале мая стало известно , что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне. Министр финансов США заявила , что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
- Впоследствии министр финансов Джанет Йеллен заявила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита государственного долга США, а вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы отодвинуть эту дату до 15 июня, очень низка.
- Уже 23 мая Джо Байден по итогам переговоров с Кевином Маккарти заявил, что вопрос дефолта в США больше не актуален .
- А 28 мая президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.
- 30 мая американская валюта подешевела по отношению к основным валютам после того, как соглашение по потолку долга США повысило склонность к риску. Однако соглашение предстоит еще пройти тернистый путь через конгресс.
- В Белом доме сообщили , что двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта не ограничит способность администрации президента США Джо Байдена оказывать Украине дополнительную помощь.
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