Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США

Об этом пишет NBC.

Палата представителей приняла законопроект о повышении государственного долгового лимита, который был договорен между Президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккартином.

За законопроект проголосовали 314 представителей, против – 117. В поддержке закона приняли участие 149 республиканцев и 165 демократов.

Теперь законопроект направят на рассмотрение в сенат, где ему нужно набрать 60 голосов, чтобы попасть на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект предусматривает ограничение расходов на следующие два года. Он также включает консервативные меры, которые позволят вернуть примерно 28 миллиардов долларов неиспользованных средств на борьбу с COVID-19, отменить выделение 1,4 миллиарда долларов на финансирование Интернет-налогов и перенести около 20 миллиардов из 80 миллиардов долларов, предусмотренных Законом об уменьшении стоимости, на программы, не относящиеся к обороне.