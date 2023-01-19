Об этом пишет NOS.

Большинство представителей парламента Нидерландов поддержали передачу ЗРК Patriot. Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар во время обсуждения решения напомнил о трагедии в Днепре , где российская ракета попала в многоэтажку и унесла жизни 45 человек.

"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил политик.

В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.