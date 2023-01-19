Палата представителей Нидерландов проголосовала за предоставление Украине ЗРК Patriot
Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) поддержала предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет
Об этом пишет NOS.
Большинство представителей парламента Нидерландов поддержали передачу ЗРК Patriot. Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар во время обсуждения решения напомнил о трагедии в Днепре , где российская ракета попала в многоэтажку и унесла жизни 45 человек.
"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил политик.
В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.
- Ранее премьер-министр страны Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.
- 17 января украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot .
- 21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
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