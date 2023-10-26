Палата представителей США избрала спикера. Байден напомнил об Украине и призвал действовать быстро

Заседание транслировал канал USA TODAY на YouTube.

За кандидатуру Джонсона проголосовали 220 конгрессменов-республиканцев. Ни один республиканец не проголосовал против Джонсона. Его конкурент демократ Хаким Джеффрис получил 209 голосов.

Майк Джонсон заявил в процессе избрания на должность, что готов обсудить вопрос о помощи Украине в ее войне с Россией. На это обратил внимание Bloomberg .

"Будучи ранее скептиком в вопросе помощи Украине, Джонсон сказал, что открыт к переговорам о запросе (президента США Джо) Байдене о выделении дополнительного финансирования для помощи в контрнаступлении против России, – указывает издание.

Президент США Джо Байден поздравил Джонсона и призвал его содействовать принятию в Конгрессе дополнительного финансирования, в том числе и для Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский президент напомнил, что ранее подтвердил готовность работать с любым спикером нижней палаты Конгресса, независимо от того, какую партию он представляет.

Он добавил, что на протяжении избрания Палатой представителей спикера подготовил "исторический пакет дополнительного финансирования, который укрепляет наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, защищает границы и инвестирует в американский народ".

"Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий. Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить наши потребности в области национальной безопасности и избежать правительственного шатдауна через 22 дня", – отметил Байден, призывая одобрить пакет.

Кто такой Майк Джонсон

Майк Джонсон является членом Палаты представителей с 2016 года и находится в Конгрессе США четвёртый срок. С 2021 г. он был вицеголовой Палаты представителей от Республиканской партии. Джонсон работает в комитетах Палаты представителей правосудия и вооруженных сил.

До работы в Конгрессе Джонсон был членом Палаты представителей штата Луизиана, адвокатом по конституционному праву, преподавал в колледже и вел ток-шоу.

Джонсон является сторонником экспрезидента Дональда Трампа и в 2020 году помогал Трампу, пытавшемуся отменить результаты президентских выборов – возглавлял группу поддержки иска от штата Техас об отмене результатов голосования в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

В мае 2022 года Джонсон голосовал против выделения Украине пакета помощи на $40 млрд и предлагал тратить средства на укрепление собственной границы и другие потребности внутри страны.