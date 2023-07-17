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OPINION

Палач = жертва? Чем манипулирует Дубинянский?

Андрей Бондар
17 июля, 2023 понедельник
08:07
Мнение

Дубинянский нас предостерегает от того, что в голове Путина уже давно свершилось

Последняя статья Дубинянского в УП – манипуляция, в которой правда и ложь распределены примерно в одинаковых пропорциях. И где неправда (например, полное отсутствие каких-то социологических данных, которые им только "представляются") маскируется под прекраснодушное морализаторство, сводящееся к проверенному нарративу "двойного геноцида". Именно так было в Руанде, которую автор приводит в пример, по которому непременно у нас должно все повториться.

Именно там, в Руанде, после геноцида тутси 1994, был брошен (в основном католическими иерархами – но не только) похожий, "спасательный" ("объединительный") нарратив о том, что, оказывается, был "другой геноцид" – уже тутси против хута. В то время как в тех событиях потери хута и тутси были примерно 1 к 9. Смерть более 100 тысяч хуту была реакцией на то, что они перед тем устроили по всей стране несколько "бабьих яров" для тутси. Ну, реально, были места, где в один-два дня от мачете, мотыг и палок хуту погибало по 50 тысяч тутси (например, в Мурамбе).

И штука в том, что этот "двойной геноцид" (или "мнимый геноцид"), пропагандируемый нашим любимым автором якобы как прекраснодушное предостережение ("мы не должны уподобляться своим врагам") на пути к вожделенной им евроинтеграции (где так же будут считаться с носителями большой культуры Проханова и Прилепина и заглядывать им в их имперское гузно), уже сегодня выглядит как попытка уравновесить страдания палача и жертвы. Сделать палача еще большей жертвой, чем мы. Ибо вот, видите ли, мы обязательно дойдем до того, что захотим есть их детей. И это после десятков тысяч похищенных этими людуловами украинских детей на Юге и Востоке!

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Дубинянский рисует "этнических русских" как мнимую жертву украинцев – и здесь я подхожу к главной, магистральной, лжи текста Дубинянского: он рисует украинцев русофобами по этническому признаку. Мол, по уровню энтофобии мы ничем не лучше россиян.

Но это самая грандиозная и вопиющая манипуляция, потому что украинцы относятся к русским не по признакам их этничности, а по признакам их имперскости и болезненной агрессивности, выраженной в конкретных действиях, которые уже сегодня – после Бучи и Мариуполя с Херсоном – можно квалифицировать как геноцид украинского народа . На что и намекают выдвинутые обвинения МУС вместе с ордерами на арест Путина и Львовой-Беловой.

И это еще более отвратительно в контексте настоящего, когда нам даже не позволяют стрелять по их территории. Для нас враг – любой представитель страны врага, выступающий за элиминацию украинцев, поддерживающий или умалчивающий ее и отрицающий право украинцев на их государственность, самостоятельное развитие и культуру. Без всякой разницы, кто он этнически – бурят, вологодец, кадыровец, осетин, самарец, москвич или калмык.

Поэтому наш гнев против них – это гнев интернационалистов: нам все равно, какая у них течет кровь, какой они религии, культуры или языка. Потому что мы тоже здесь далеко не все этнические украинцы и ходим в разные церкви. Нам важно одно: что у них черные, неизлечимые души, полные к нам патологической ненависти просто потому, что мы решились быть собой и желаем жить в своей стране без них. Вот природа нашего ресентимента.

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Поэтому не стоит путать обычную имперскую хуцпу с европейскими ценностями. И вестись на эти нарративы не стоит. Ибо то, что пишет сегодня Дубинянский, абсолютно ничем не отличается от ведущего кремлевского нарратива о "геноциде русскоязычного населения Юго-Востока Украины".

Отличие в том, что Дубинянский нас предостерегает от того, что в голове Путина уже давно произошло. Просто потому, что он и думает так же, как Путин, и принадлежит с ним к одному миру, где совесть позволяет такие чудеса мыслительной эквилибристики, как "мнимый геноцид". Для Дубинянского и Путина это очевидно. А для меня очевидно, что манипуляторы нужно выводить на чистую воду.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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