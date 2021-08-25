Пакьяо показал тяжелые последствия поражения от кубинского боксера

Видео с Пакьяо после поражения выложила его жена в Instagram.

На обнародованных кадрах она кормит бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях с ложки, а сам филиппинец выглядит после поражения изможденным.

22 августа 42-летний Мэнни Пакьяо провел первый за два года бой и проиграл Йорденису Угасу по очкам в поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Напомним, 10 февраля Мэнни Пакьяо заявил, что возвращается на ринг после двухлетнего перерыва.

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