Пакистан закупает российскую нефть с неявного согласия США, - посол
В Пакистане заявили, что закупают российскую нефть по сниженным ценам с неявного согласия Соединенных Штатов
Об этом заявил посол Пакистана в США Масуд Хан, цитирует Голос Америки .
Он сделал это замечание на конференции в Вашингтоне, организованной Институтом Южной Азии Центра Вильсона и посвященной будущему отношений между странами.
"Мы разместили первый заказ на российскую нефть, и это было сделано после консультаций с правительством Соединенных Штатов. Между Вашингтоном и Исламабадом нет недоразумений на этот счет", - подчеркнул Хан и добавил, что первая партия прибудет в страну уже в следующем месяце.
Также Хан отметил, что Исламабад планирует увеличить объем импорта российской нефти до 100 тыс. баррелей в день. Это произойдет при условии, что первая транзакция с Москвой состоится без проблем.
Посол Пакистана в США также ответил на предположение о том, может ли закупка энергоносителей подорвать отношения между Пакистаном и США.
"Они предположили, что вы можете свободно покупать все, что ниже или выше лимита цены, и мы придерживались этого соглашения. Я думаю, что Вашингтону это нравится", - сказал Хан.
- 12 февраля стало известно, что Пакистан отправил в Украину более 10 тысяч снарядов для РСЗО "град".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное