Пакистан закупает российскую нефть с неявного согласия США, - посол

Об этом заявил посол Пакистана в США Масуд Хан, цитирует Голос Америки .

Он сделал это замечание на конференции в Вашингтоне, организованной Институтом Южной Азии Центра Вильсона и посвященной будущему отношений между странами.

"Мы разместили первый заказ на российскую нефть, и это было сделано после консультаций с правительством Соединенных Штатов. Между Вашингтоном и Исламабадом нет недоразумений на этот счет", - подчеркнул Хан и добавил, что первая партия прибудет в страну уже в следующем месяце.

Также Хан отметил, что Исламабад планирует увеличить объем импорта российской нефти до 100 тыс. баррелей в день. Это произойдет при условии, что первая транзакция с Москвой состоится без проблем.

Посол Пакистана в США также ответил на предположение о том, может ли закупка энергоносителей подорвать отношения между Пакистаном и США.

"Они предположили, что вы можете свободно покупать все, что ниже или выше лимита цены, и мы придерживались этого соглашения. Я думаю, что Вашингтону это нравится", - сказал Хан.