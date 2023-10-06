Пакистан просит нелегальных мигрантов покинуть страну до ноября, иначе их будет ждать депортация

Об этом сообщает Dawn.

На пресс-конференции в Исламабаде Бугти заявил, что на заседании высшего комитета по Национальному плану действий в Доме премьер-министра одной из главных тем были нелегальные мигранты, ведь в настоящее время в стране проживает 1,73 миллиона незарегистрированных нелегальных афганцев.

"Самое важное, что было решено, это то, что благосостояние и безопасность пакистанца являются важнейшими для нас над любой страной или ее политикой. Первое принятое решение касается наших нелегальных иммигрантов, незаконно проживающих в Пакистане. Мы дали им крайний срок до 1 ноября , чтобы добровольно вернуться в свои страны, и если они этого не сделают, правоохранительные органы Пакистана их депортируют", - подчеркнул Бугти.

Въезд в Пакистан без паспорта или визы после 1 ноября будет невозможен, а e-tazkiras (электронные афганские удостоверения личности) будут приниматься с 10 по 31 октября, после чего будет применяться только паспортно-визовая политика.

Также с 1 ноября спецгруппа, которая уже создана в МВД Пакистана, начнет операцию против незаконной собственности и предприятий, принадлежащих нелегальным мигрантам или проводимых в сотрудничестве с пакистанцами.

"Наши спецслужбы найдут их и конфискуют это имущество и бизнес. Пакистанцы, причастные к этому содействию, будут осуждены по закону", - подчеркнул Бугти.

Он добавил, что будет начата масштабная борьба с незаконными удостоверениями личности и паспортами, для чего будет применяться тестирование ДНК для выявления тех, кто имеет пакистанские идентификационные карточки, несмотря на то, что они не являются пакистанцами. Власти запускают универсальный телефон доверия и вебпортал, чтобы люди могли выступать как анонимные информаторы и предоставлять информацию о нелегальных удостоверениях личности, нелегальных иммигрантов и других незаконных действиях, таких как контрабанда и накопление. По информаторской схеме также будут установлены денежные вознаграждения. Бугти также рассказал о создании контрольно-пропускных пунктов для борьбы с контрабандой и накоплением, добавив, что строгие меры также будут приняты против наркотиков.