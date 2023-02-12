Пакистан предоставит Украине более 10 тысяч снарядов для "градов", — СМИ

Об этом сообщает The Economic Times , ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что партия была отправлена в начале месяца из порта Карачи. Боеприпасы прибудут в Украину через германский порт Эмден.

Сообщается, что Пакистан увеличил военные поставки в Украину. Источники The Economic Times заявили, что несмотря на то, что страна продолжает покупать нефть у России, Пакистан регулярно поставляет Украине военную помощь.