Пакистан предоставит Украине более 10 тысяч снарядов для "градов", — СМИ
Стало известно, что Пакистан отправил в Украину более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град"
Об этом сообщает The Economic Times , ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что партия была отправлена в начале месяца из порта Карачи. Боеприпасы прибудут в Украину через германский порт Эмден.
Сообщается, что Пакистан увеличил военные поставки в Украину. Источники The Economic Times заявили, что несмотря на то, что страна продолжает покупать нефть у России, Пакистан регулярно поставляет Украине военную помощь.
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