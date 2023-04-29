Пакистан может передать Украине свои ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times
Пакистан готовится к передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов собственного производства Anza Mark-II
Об этом сообщает The Economic Times.
Отмечается, что ЗРК будут поставляться через Польшу, согласно подписанному меморандуму по поставкам оборонного оборудования в Украину.
Да, польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в роли покупателя-посредника, а канадская компания Tradent Global Solutions – консультанта-посредника.
ЗРК Anza Mark-II принадлежат к серии переносных ракет класса "земля-воздух", предназначенных для противовоздушной обороны на расстоянии до 5 км.
- 12 февраля стало известно, что Пакистан отправил в Украину более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град".
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