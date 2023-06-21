Пакистан и Китай заключили соглашение на $4,8 млрд по строительству атомной электростанции

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, пишет Reuters.

Работа над строительством проекта под названием Chashma 5 начнется немедленно, а находиться атомная электростанция будет в центральной провинции Пенджаб. Поддержка Китая поможет Пакистану отказаться от зависимости от ископаемого топлива.

Известно, что соглашение подписано между Китайской национальной ядерной кооперацией и Пакистанской комиссией по атомной энергии.

"Инвестиции Китая в этот проект в размере 4,8 млрд долларов громко и четко свидетельствуют о том, что Пакистан является местом, где китайские компании и инвесторы продолжают демонстрировать свое доверие и уверенность", - сказал Шариф.