Пакистан и Китай заключили соглашение на $4,8 млрд по строительству атомной электростанции
Во вторник, 20 июня, Пакистан и Китай подписали соглашение о строительстве атомной электростанции мощностью 1200 МВт на сумму $4,8 млрд
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, пишет Reuters.
Работа над строительством проекта под названием Chashma 5 начнется немедленно, а находиться атомная электростанция будет в центральной провинции Пенджаб. Поддержка Китая поможет Пакистану отказаться от зависимости от ископаемого топлива.
Известно, что соглашение подписано между Китайской национальной ядерной кооперацией и Пакистанской комиссией по атомной энергии.
"Инвестиции Китая в этот проект в размере 4,8 млрд долларов громко и четко свидетельствуют о том, что Пакистан является местом, где китайские компании и инвесторы продолжают демонстрировать свое доверие и уверенность", - сказал Шариф.
- 1 апреля 2022 сообщалось, что Польша к 2040 году планирует построить 6 атомных реакторов на нескольких площадках. Министерство климата и окружающей среды Польши должно издать принципиальное решение о строительстве первой атомной электростанции в стране до 13 июля.
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