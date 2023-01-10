Об этом заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс во время видеобрифинга .

Он отметил, что ссылка на влияние Пригожина свидетельствует о том, что россияне начали применять более радикальные средства для того, чтобы перебросить свои войска в Украину. Причем большинство этих бойцов являются обычными заключенными, преимущественно осужденными за тяжкие, насильственные преступления.

"Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе противно. Мы указали на то, что это пахнет отчаянием. И это не изменит исход войны", - подчеркнул Прайс.

Также на брифинге Нед Прайс заявил, что США пытаются изменить текущую динамику войны в Украине, передавая украинским Вооруженным Силам помощь.

10 января Институт изучения войны сообщил, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует сообщение о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы.