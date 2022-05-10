Пакеты с телами вывозят тракторными лафетами: работников МЧС России привезли разбирать завалы Мариупольского драмтеатра

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные жители массово отказались участвовать в этом, поэтому оккупанты привлекли российских работников и технику – разбирать завалы и вывозить тела погибших.

"Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", – отмечает Андрющенко.

Еспресо продолжает рассказывать о героях Азовстали – людях, которые собственной кровью пишут новейшую историю Украины, защищая нашу независимость в Мариуполе: Сергей "Волина" – командир морпехов, ставший голосом Азовстали.