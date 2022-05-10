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Главная война с Россией Пакеты с телами вывозят тракторными лафетами: работников МЧС России привезли разбирать завалы Мариупольского драмтеатра

Пакеты с телами вывозят тракторными лафетами: работников МЧС России привезли разбирать завалы Мариупольского драмтеатра

10 мая, 2022 вторник
18:46
война с Россией

Оккупанты привезли в Мариуполь работников российского МЧС – разбирать завалы Драмтеатра и вывозить тела погибших

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные жители массово отказались участвовать в этом, поэтому оккупанты привлекли российских работников и технику – разбирать завалы и вывозить тела погибших.

"Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", – отмечает Андрющенко.

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