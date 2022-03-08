Пакет "Свободная Украина": Всемирный банк мобилизовал более $700 млн для Украины
Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Свободная Украина"
Об этом Всемирный банк сообщает на своем официальном сайте, передает Еспресо.TV.
В целом Украина получит консолидированный пакет помощи на общую сумму $723 млн.
489 миллионов долларов поступят из пакета под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине".
Быстрая поддержка поможет правительству финансировать критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработные платы работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.
"Группа Всемирного банка предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением. Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь преодолеть далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса", – сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Этот пакет состоит из дополнительного займа на 350 миллионов долларов и гарантий в размере 139 миллионов долларов.
Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов. Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передаче грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме 134 миллиона долларов США.
Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.
- Напомним, 3 марта Всемирный банк заявил, что немедленно прекращает все программы в РФ и Беларуси.
- 1 марта Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которое Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине.
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