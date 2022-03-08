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Пакет "Свободная Украина": Всемирный банк мобилизовал более $700 млн для Украины

8 мартa, 2022 вторник
08:39

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Свободная Украина"

Об этом Всемирный банк сообщает на своем официальном сайте, передает Еспресо.TV.

В целом Украина получит консолидированный пакет помощи на общую сумму $723 млн.

489 миллионов долларов поступят из пакета под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине".

Быстрая поддержка поможет правительству финансировать критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработные платы работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

"Группа Всемирного банка предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением. Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь преодолеть далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса", – сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Этот пакет состоит из дополнительного займа на 350 миллионов долларов и гарантий в размере 139 миллионов долларов.

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов. Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передаче грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме 134 миллиона долларов США.

Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.

  • Напомним, 3 марта Всемирный банк заявил, что немедленно прекращает все программы в РФ и Беларуси.
  • 1 марта Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которое Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине.

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