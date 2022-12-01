Падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 31%, - Oxford Economics

Об этом говорится в обзоре Oxford Economics "Украина: перспективы и ключевые риски на 2023 год".

"Оперативное реагирование монетарной и фискальной политики, а также внешнее финансирование в размере 23 млрд долларов США предотвратили значительно более глубокое падение. Экстремальные экономические вызовы сохранятся и в следующем году, и мы ожидаем, что экономика сократится еще на 2%-2,5% в годовом измерении. Наш прогноз основывается на предположениях, что война продлится по меньшей мере до середины 2023 года, российские атаки по инфраструктуре утихнут, зерновая инициатива останется в силе, а финансовая поддержка Запада будет достаточной для поддержания финансовой стабильности", - заявляют в Oxford Economics.

В обзоре говорится, что политические вызовы будут также сохраняться.

"Бюджет Украины на 2023 год предусматривает, что почти все (94%, или $34 млрд) финансовые потребности Украины будут удовлетворены за счет внешнего финансирования, из которых $15 млрд поступит от МВФ. Это может оказаться оптимистичным, и давление на Центробанк по поводу монетизации дефицита сохранится . Тем не менее, мы предполагаем, что это монетарное финансирование останется ограниченным, чтобы избежать галопирующей инфляции", - говорится в отчете.

Экономисты отмечают, что спустя почти девять месяцев после российского вторжения, которому не видно конца, экономика Украины избежала чрезвычайного падения. Но потери экономики серьезны. Сначала сократившись примерно на 45% в марте-апреле, в августе-сентябре экономика продемонстрировала признаки обновления, сократившись на 35% в годовом измерении.

"Но с приближением зимы времена настали еще более тяжелые, поскольку Россия сосредоточила свою стратегию на разрушении украинской инфраструктуры", - признают в Oxford Economics.

Там отмечают, что последние ракетные удары России оставили не менее 10 миллионов человек без электроэнергии, а около 50% инфраструктуры производства и распределения электроэнергии, по оценкам, были повреждены.

"Таким образом, в четвертом квартале ВВП снова испытает сокращение, которое будет иметь последствия в 2023 году. Соответственно, мы пересмотрим наш текущий прогноз на 2022 год на уровне -30% в годовом измерении ближе к -31%, чтобы учесть последние события", - подчеркивают аналитики.

По оценкам экспертов, падение на 30% в годовом исчислении за первые три квартала 2022 года "имело широкую основу", но особенно сильно пострадало металлургическое производство.

"Так, индекс деловых ожиданий НБУ за октябрь демонстрирует особо глубокое падение в добывающей промышленности, где деловые ожидания на 53% ниже предыдущего четырехлетнего среднего показателя, за которым следует аналогичное падение на 31%-32% в перерабатывающей промышленности, строительстве и торговле.

Сельское хозяйство имеет несколько лучшие показатели: -24%. Данные о торговле демонстрируют схожую картину: экспорт металлов сократился на 62% за первые девять месяцев года, а зерновых – на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – говорится в отчете.

По сравнению с падением на -45% в марте, тремя основными источниками восстановления, как пишет Oxford Economics, стали: постепенное освобождение нескольких регионов, крайней победой стал вывод российских войск из Херсона; восстановление морского экспорта зерновых и возвращение некоторых перемещенных лиц в свои первоначальные места жительства, поскольку военные действия стали более локализованными.

"По нашим оценкам, эти освобождения были эквивалентны возврату под контроль Украины около 9% довоенного ВВП. Экспорт зерна прибавит около 6% ВВП по сравнению с минимумом марта - июня. Быстрая реакция правительства и 23 млрд долларов США внешних грантов и ссуд предотвратили более глубокое падение", – посчитали аналитики.

При этом, признают аналитики, огромный ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины с октября, сведет на нет значительную часть этого восстановления.

Поэтому теперь они ожидают, что ВВП сократится примерно на 31% в 2022 году.

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