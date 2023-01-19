Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По его словам, другие пострадавшие получают лечение амбулаторно.

"Семьям погибших будет выделена материальная помощь. Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери. Детям из поврежденного сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей", - написал Кулеба.

В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, погибли 14 человек , среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.

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