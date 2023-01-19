Падение вертолета в Броварах: в больницах остаются 16 человек, из них шестеро - дети
В больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
По его словам, другие пострадавшие получают лечение амбулаторно.
"Семьям погибших будет выделена материальная помощь. Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери. Детям из поврежденного сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей", - написал Кулеба.
- В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, погибли 14 человек , среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.
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